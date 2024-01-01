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Зеленский предложил украинцам выбрать между отъездом из страны и армией

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Зеленский предложил украинцам выбрать между отъездом из страны и армией

Каждый украинец должен выбрать: стать беженцем или исполнить долг перед страной, заявил в новогоднем обращении Владимир Зеленский. Видео опубликовано на странице его офиса в YouTube.«

"Знаю, что однажды (каждому украинцу, – ред.) придется задать себе вопрос: кто я? Сделать выбор, кем он хочет быть: <…> ,еженцем или гражданином?" – приводит РБК слова Зеленского.

Зеленский 24 февраля 2022 года объявил о введении военного положения на Украине, на следующий день началась всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Впоследствии военное положение и всеобщую мобилизацию неоднократно продлевали.

В середине декабря прошлого года Зеленский заявил, что военное командование предложило ему дополнительно мобилизовать 450–500 тысяч человек.

Радио Sputnik сообщало о решении доработать законопроект о мобилизации на Украине.

Взято отсюда.

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