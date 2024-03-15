Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России, пообещав нанести новые удары по “самым уязвимым местам”.

Глава киевского режима сообщил, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского, который вернулся с Авдеевского направления, а также обсудил ситуацию на фронте с военным руководством, в частности, с министром обороны Рустемом Умеровым, главой ГУР Минобороны Кириллом Будановым*. «

"Определили самые уязвимые места (России, – ред.), те, где мы можем нанести ей наибольший вред. И будем наносить", – написал Зеленский в Telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что украинская сторона совершила несколько диверсионно-террористических атак в приграничных районах России с целью помешать проведению выборов главы государства. По словам главы государства, противник задействовал свыше 2,5 тысячи человек, 35 танков, около 40 бронированных машин.

Министерство обороны России, в свою очередь, проинформировало, что российские войска совместно с пограничной службой ФСБ РФ пресекли все попытки ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области. По данным ведомства, в попытках прорыва противник потерял более 550 человек, а также 16 танков, 19 боевых бронированных машин.

Радио Sputnik также рассказало, как, по словам главы государства Владимира Путина, Россия ответит на провокации киевского режима.

Взято отсюда.