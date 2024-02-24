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Зеленский признался, что хочет завершения украинского конфликта

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Зеленский признался, что хочет завершения украинского конфликта

Владимир Зеленский признался, что хочет завершения конфликта между Россией и Украиной.«”Любой нормальный человек хочет, чтобы конфликт закончился. <…> Однако мы всегда прибавляем – на наших условиях”, – написал Зеленский в Telegram-канале, обращаясь к украинцам.

Киев утверждает, что начало мирных переговоров будет возможно только после вывода российских войск из якобы оккупированных ВС РФ территорий. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не готова на условия Зеленского, напоминает URA.ru.

Радио Sputnik писало, как изменилось число украинцев, выступающих за мирные переговоры с Россией.

Взято отсюда.

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