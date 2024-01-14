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Зеленский раскрыл дальнейшие шаги Украины во внешней политике

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Зеленский раскрыл дальнейшие шаги Украины во внешней политике

Украина будет пытаться заключать соглашения о безопасности с как можно большим числом стран, заявил Владимир Зеленский.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности, в рамках которого Лондон обязался поддерживать бывшую советскую республику в течение последующих 10 лет.

Как пишет “Украинская правда”, глава киевского режима отметил, что этот договор “придает Украине уверенности” и фиксирует позиции безопасности страны до вступления в НАТО.«”Великобритания стала первой страной, с которой мы заключили такое двустороннее соглашение. Продолжим работать и с другими международными партнерами для обеспечения нашего роста в сфере безопасности”, – приводит его слова “Газета.ru”.

Радио Sputnik писало, что украинцы усомнились в полезности визита Сунака в Киев.

Взято отсюда.

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