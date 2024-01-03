Зеленский сообщил о возвращении на Украину более 200 военнопленных

Более 200 военнопленных, среди которых солдаты, сержанты и офицеры, вернулись на Украину, заявил Владимир Зеленский.«”Из русского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины вооруженных сил, национальной гвардии, ВМС, пограничники”, – написал он в Telegram-канале.

Всего на Украину вернулись 230 человек. Из них 213 солдат и сержантов, 11 офицеров и шесть гражданских, пояснил Зеленский.

Радио Sputnik сообщало, что из украинского плена возвращены 248 бойцов ВС РФ.

Взято отсюда.