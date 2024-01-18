Зеленский все чаще “отбивается от рук” западных кураторов, заявил Лавров

Владимир Зеленский все чаще “отбивается от рук” западных кураторов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.

Комментируя вопрос журналистов о потенциальном проведении выборов на Украине, министр сказал, что такая тема уже поднималась.«

"Мы слышали, что Запад их рекомендует Зеленскому провести. Видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволит немножко ввести Зеленского в русло своих интересов, потому что он все чаще отбивается от рук", – заявил Лавров.

Он добавил, что сам Зеленский публично объявил, что не будет проводить выборы, поскольку идет война.«”Это напоминает очередную инсценировку и отражает желания этого человека и его сподручных, которые всем хорошо известны, – максимально держаться за власть”, – заключил глава МИД.

В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров объяснил, почему сейчас никто не рискнет что-либо гарантировать Украине.

Взято отсюда.