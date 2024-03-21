реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Земля горит”. Порошенко раскритиковал Раду, вернувшись с фронта

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Земля горит". Порошенко раскритиковал Раду, вернувшись с фронта

Власти Украины уделяют недостаточно внимания потребностям ВСУ, заявил бывший президент страны, депутат Петр Порошенко на заседании Верховной рады.

Парламентарий обвинил своих коллег в том, что они “оторвались от земли” и не учитывают действительно острые вопросы при составлении повестки дня в Раде.«

"Я вернулся с востока, где десять бригад получили от нас (партии "Европейская солидарность", – ред.) то, что не дает государство. Так вот: земля горит на всем протяжении – от Купянска аж до Херсона", – цитирует Порошенко РИА Новости.

Он выразил особое недовольство работой кабмина Украины по сооружению фортификационных линий для ВСУ.«”Спросите у правительства, сколько введено в эксплуатацию процентов (оборонительных сооружений, – ред.), и это будет меньше десяти процентов. А у кого вам спрашивать? Правительства нет. Парламент теряет свою контрольную конституционную функцию”, – заявил политик.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева объяснила, почему на Украине начался парламентский кризис.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Названо число пострадавших при обстреле Белгорода

Названо число пострадавших при обстреле Белгорода

При утреннем обстреле Белгорода пострадали пять человек, сообщил губернатор Белгородской…

По адресу проспект Строителей, 4 введен режим повышенной готовности

По адресу проспект Строителей, 4 введен режим повышенной готовности

Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации…

В Октябрьском районе Барнаула состоялся смотр водооткачивающей техники

В Октябрьском районе Барнаула состоялся смотр водооткачивающей техники

Сегодня, 21 марта, в рамках мероприятий по пропуску ледохода и…

Пленный наемник рассказал, кто воюет в “грузинском легионе” ВСУ

Пленный наемник рассказал, кто воюет в “грузинском легионе” ВСУ

Пленный наемник, воевавший на стороне киевского режима в составе Грузинского…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp