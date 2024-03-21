“Земля горит”. Порошенко раскритиковал Раду, вернувшись с фронта

Власти Украины уделяют недостаточно внимания потребностям ВСУ, заявил бывший президент страны, депутат Петр Порошенко на заседании Верховной рады.

Парламентарий обвинил своих коллег в том, что они “оторвались от земли” и не учитывают действительно острые вопросы при составлении повестки дня в Раде.«

"Я вернулся с востока, где десять бригад получили от нас (партии "Европейская солидарность", – ред.) то, что не дает государство. Так вот: земля горит на всем протяжении – от Купянска аж до Херсона", – цитирует Порошенко РИА Новости.

Он выразил особое недовольство работой кабмина Украины по сооружению фортификационных линий для ВСУ.«”Спросите у правительства, сколько введено в эксплуатацию процентов (оборонительных сооружений, – ред.), и это будет меньше десяти процентов. А у кого вам спрашивать? Правительства нет. Парламент теряет свою контрольную конституционную функцию”, – заявил политик.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева объяснила, почему на Украине начался парламентский кризис.

Взято отсюда.