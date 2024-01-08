Страны Запада напрасно надеются, что передача Киеву все нового и нового оружия изменит ситуацию в зоне конфликта на Украине, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.«

"Не имеет значения, чем закончится украинский конфликт, ВСУ в любом случае обречены, и Запад не сможет восполнить их потери", – сказал он в эфире своего блога на Youtube.

Берлетик добавил, что проводимые ВС России операции становятся все более эффективными, и в ближайшее время мир станет свидетелем дальнейшей потери боеспособности ВСУ, предупредил военный эксперт.«

"Неужели кто-то всерьез считает, что Запад может хотя бы сравниться с Россией по количеству ракет и дронов, не говоря уже о том, чтобы превзойти ее?" – задался вопросом бывший морпех американской армии.

Специалист отметил, что, Запад не может наладить производство запрашиваемого Киевом вооружения в необходимых ВСУ количествах.

Кроме того, поставленные ракеты будут малоэффективны, поскольку благодаря огромной территории Россия сможет эффективно рассредоточить на ней любые стратегические объекты, подчеркнул Берлетик.

Радио Sputnik писало, что экс-глава МВД Украины Юрий Луценко призвал власти раскрыть число потерь в рядах ВСУ.

Взято отсюда.