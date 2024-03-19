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Аэропорт Сочи попросил у Минтранса ввести у себя частичный режим «открытого неба»

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Аэропорт Сочи запросил для себя режим «открытого неба» на три года, сообщает РБК.

Аэропорт Сочи попросил у Минтранса ввести у себя частичный режим «открытого неба»

Самолет S7 в небе.

По словам сотрудников аэропорта, это позволит авиакомпаниям вылетать из российского аэропорта не обратно в страну регистрации перевозчика, а в третью страну. С помощью этого организуется конкуренция авиакомпаний, это поспособствует снижению стоимости авиабилетов, а также развитию въездного туризма.

Но Минтранс назвал инициативу преждевременной, так как она может иметь и негативные последствия. Безусловным приоритетом для Минтранса является развитие внутреннего туризма.

Ранее стало известно, как сдвинулись даты полетных программ из Барнаула в Турцию.

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Взято отсюда
19.03.2024

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