Барнаульцы потратили семь млн рублей на первых весенних продовольственных ярмарках

Накануне в Барнауле стартовал сезон продовольственных ярмарок. Товарооборот составил около семи млн рублей, передали в мэрии.
Ярмарка.
Цены на ярмарках в Барнауле ниже на 20,55%, чем в торговых сетях.
Отмечается, что покупатели брали мясо, полуфабрикаты, рыбу, колбасные изделия, мясные копчености, а также овощи и фрукты.
Всего в 2024 году продовольственные ярмарки планируют провести 19 раз.
Следующие запланированы на 23 марта.
Ранее сообщалось, что в Барнауле открывают сезон весенних продовольственных ярмарок.
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Взято отсюда
03.03.2024