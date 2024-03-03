Барнаульцы потратили семь млн рублей на первых весенних продовольственных ярмарках

Накануне в Барнауле стартовал сезон продовольственных ярмарок. Товарооборот составил около семи млн рублей, передали в мэрии.

Ярмарка.

Цены на ярмарках в Барнауле ниже на 20,55%, чем в торговых сетях.

Отмечается, что покупатели брали мясо, полуфабрикаты, рыбу, колбасные изделия, мясные копчености, а также овощи и фрукты.

Всего в 2024 году продовольственные ярмарки планируют провести 19 раз.

Следующие запланированы на 23 марта.

Ранее сообщалось, что в Барнауле открывают сезон весенних продовольственных ярмарок.

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Взято отсюда

03.03.2024