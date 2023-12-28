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Благодаря городским инициативным проектам граждан в Индустриальном районе на двух улицах появится наружное освещение

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Благодаря городским инициативным проектам граждан в Индустриальном районе на двух улицах появится наружное освещение

Благодаря городским инициативным проектам граждан в Индустриальном районе на двух улицах появится наружное освещение

Благодаря городским инициативным проектам граждан в Индустриальном районе на двух улицах появится наружное освещение

Благодаря городским инициативным проектам граждан в Индустриальном районе на двух улицах появится наружное освещение

Благодаря городским инициативным проектам граждан в Индустриальном районе на двух улицах появится наружное освещение

В Индустриальном районе реализуются инициативные проекты граждан по обустройству наружного освещения по улице Новгородской и Островского в границах квартала Невский, также по ул.Тюленина, вошедшие в программу городского инициативного бюджетирования.

Сегодня, 31 октября, представители инициативных групп граждан встретились на данном объекте с главой администрации Индустриального района Денисом Летягиным, депутатами Барнаульской городской Думы Сергеем Струченко и Кристиной Юстус, представителем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, подрядной организации и проверили ход работ.

На сегодняшний день подрядной организацией на двух объектах в полном объеме выполнены работы по установке опор линии наружного освещения, далее будут смонтированы фонари.

Общая стоимость проекта по ул.Тюленина составила более 897 тысяч рублей, доля финансового участия жителей – 50 тысяч рублей, а проекта наружного освещения по улице Новгородской и Островского в границах квартала Невский более 3,5 млн рублей, доля финансового участия жителей – 203 тысячи рублей.

Напомним, в 2023 году на территории Индустриального района реализовано 12 инициативных проектов, из них 2 проекта в рамках краевого конкурса инициативного бюджетирования в п.Пригородном и п.Лесном, 10 проектов в рамках городского конкурса инициативного бюджетирования.

 

 

Администрация Индустриального района, Телефон: (3852) 47-23-43, E-mail: pressa@ind.barnaul-adm.ru

При использовании информации ссылка на официальный сайт города Барнаула обязательна

Взято отсюда

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