Бывший вице-мэр Барнаула Шеломенцев останется в СИЗО еще на месяц

Его срок пребывания в СИЗО должен был закончиться 9 марта.

Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев

Но Индустриальный районный суд Барнаула решил оставить Шеломенцева в СИЗО еще на месяц. Конец его срока заключения закончится 9 апреля 2024 года, сообщает Amic.ru.

Заседание по делу Шеломенцева прошло 7 марта в 11 утра. Поводом был приближающийся конец срока заключения бывшего вице-мэра.

Суд решал, что будет с экс-чиновником дальше. В итоге оставил его в СИЗО.

Сам Шеломенцев тоже был на суде, его защита старалась переубедить судью и перевести мужчину на домашний арест или подписку о невыезде. Но следователь попросил продлить меру пресечения до 9 апреля 2024 года. Он с правоохранителем был не согласен и попросил изменить меру пресечения на домашний арест.

Судья задал экс-чиновнику вопрос, есть ли у него заболевания, которые препятствуют нахождению в СИЗО, и обращался ли он в медицинскую часть. Но Шеломенцев ответил, что не обращался.

Как бы не старался адвокат, добиться изменения меры пресечения не удалось.

Ранее сообщалось, что замглавы мэра Барнаула задержали оперативники.

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Взято отсюда

07.03.2024