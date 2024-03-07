День 742-й. Самое важное к утру 7 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.
Главные новости. Хроника.
Главные новости
Минобороны сообщило, что в 11.40 мск был нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины.
Минобороны сообщило, что над Черным морем для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30. При его приближении разворот от границы выполнили самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что применение ядерного оружия возможно в случае угрозы существования России. По его словам иное невозможно и говорить об этом безответственно.
Армия. Мобилизация.
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Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили два дрона над Брянской областью
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Взято отсюда
07.03.2024