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Пластиковые окна в Горняке

День 743-й. Самое важное к утру 8 марта

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Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

День 743-й. Самое важное к утру 8 марта

Главные новости. Хроника.

Главные новости

  • Военный союз между Соединенными Штатами и Украиной спустя два года после начала боевых действий «демонстрирует признаки износа, уступая место взаимному разочарованию», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на опрошенных американских и украинских военных и чиновников.
  • США готовят резолюцию Совета безопасности ООН, которая предостерегает от размещения ядерного оружия в космосе, она будет представлена в Совбез в этом месяце, сообщили Bloomberg источники, знакомые с вопросом.
  • Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Турцию с официальным визитом 8 марта. В ходе визита Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они «подробно» обсудят конфликт на Украине, ситуацию по переговорам по «зерновой сделке» и «поиск прочного мира в регионе».

День 743-й. Самое важное к утру 8 марта

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.

Одной строкой

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Взято отсюда
08.03.2024

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