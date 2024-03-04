реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

«Дождемся, пока их не останется». Что за обращение о детях войны алтайские депутаты направили в Госдуму

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На 28-й сессии алтайские депутаты обсудили два социально-важных обращения в Госдуму. Одно из них коснулось детей войны, которых в крае оказалось не так уж мало – 80 тыс. человек. Парламентарии, впрочем, не сошлись во мнении, чего именно они хотят добиться на федеральном уровне.

«Дождемся, пока их не останется». Что за обращение о детях войны алтайские депутаты направили в Госдуму

28-я сессия АКЗС.

Разрозненные критерии

Ирина Солнцева, председатель АКЗС по соцзащите и занятости населения, отметила, что в России проживают около 10 млн человек, чье детство пришлось на годы ВОВ. В Алтайском крае из них находятся около 80 тыс. И цифра эта с каждым годом, само собой, уменьшается.

АКЗС уже не единожды обращалось в Госдуму с инициативой о принятии федерального закона о статусе «дети войны». Сейчас он определен лишь в 48 регионах из 89. Причем критерии его получения везде разные.

Например, в Республике Алтай детьми войны считаются граждане, постоянно проживающие в регионе, которым 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. В Башкортостане – родившиеся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. В Новосибирском области статус получают те, у кого один из родителей погиб на фронте. Еще в нескольких регионах – те, кто полностью осиротел в те годы.

В Алтайском крае к детям войны причисляются те, кому 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. То есть родившиеся с 1 января 1928 года. Аналогичные же условия в Москве.

«Мы предлагаем унифицировать подход к понятию «дети войны» и сделать его единым для всей страны. Чтобы статус получали граждане, которым на момент 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет и которые постоянно проживают в России», — уточнила Ирина Солнцева.

«Дождемся, пока их не останется». Что за обращение о детях войны алтайские депутаты направили в Госдуму

28-я сессия АКЗС.

Беззубая инициатива

Не всех парламентариев устроила полнота обращения в Госдуму. Антон Арцибашев, замруководителя фракции КПРФ, заметил, что еще в октябре шло обсуждение о материальной поддержке детям войны, на почве которого и появилось решение выйти на федеральный уровень.

КПРФ предлагали ввести выплаты сразу, не дожидаясь общероссийского закона, но в «Единой России» настояли именно на обращении в Госдуму. Таким образом, расходы легли бы на федеральный бюджет — в региональном средств на это нет.

Однако про деньги в нынешнем обращении речь так и не зашла, остановившись на определении статуса. Что, по мнению коммуниста, делает выход в Госдуму бессмысленным.

«Все останется по-прежнему: регионы, которые могут вводить выплаты, введут их, а те, что победнее, — нет. И дети войны по всей стране все еще будут иметь разный достаток. Я считаю, это неправильно. Да и сколько нам придется ждать ответа на это обращение: год, два, три? А потом составлять еще одно, но уже по выплатам, и на него тоже ждать ответ? Сколько за это время уйдет из жизни этих людей?

Я предлагаю добавить одну строку про федеральные выплаты сейчас. Иначе мы дождемся до того, пока у нас не останется детей войны», — подытожил Арцибашев.

Однако зампредседателя АКЗС не поставил поправку коммуниста на голосование, сославшись, что она внесена не в установленном порядке.

В итоге инициативу направят в Госдуму в изначальном виде, без пункта о деньгах. Как позднее охарактеризовал ее сам Антон Арцибашев – «беззубая, без самого главного».

Ирина Солнцева в ответ попросила не сильно переживать о финансовой обеспеченности детей войны. Поскольку, например, в Алтайском крае для них предусмотрены выплаты к 9 мая и возможность бесплатно подключить газоснабжение.

Добавила она и про то, что большинство из них получают материальную поддержку за счет инвалидности или статуса ветеранов труда. Что, впрочем, звучит не слишком оптимистично.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
04.03.2024

горняк22 телеграм

Вставай на лыжи: гонки на АБ в Бийске объединили чемпионов и любителей

Лыжники вышли на старт на “Тропе здоровья” Второй раз в…

Узнать больше
Конец эпохи дешевых кредитов? Что ждет рынок недвижимости после снижения доли льготной ипотеки

Конец эпохи дешевых кредитов? Что ждет рынок недвижимости после снижения доли льготной ипотеки

Вместе с экспертами разбираемся, как изменятся цены на новостройки и…

Узнать больше
Reuters: запрет на импорт алюминия из РФ приведет к борьбе Евросоюза и США

Reuters: запрет на импорт алюминия из РФ приведет к борьбе Евросоюза и США

Потенциальный запрет со стороны Евросоюза (ЕС) на импорт алюминия из России приведет…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp