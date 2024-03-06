Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

Отправиться во вьетнамский Нячанг скоро можно будет из Новосибирска. Полетная программа начинается с 15 апреля. Запускает ее зарубежный туроператор, поэтому, как в случае с перелетами на Фукуок, туристов ждет техническая остановка в Казахстане.

Вьетнам.

Взлет-приземление-взлет

Программа продлится до 10 октября, вылеты – раз в 10 дней.

Рейс Новосибирск-Камрань казахстанская авиакомпания SCAT будет совершать с технической посадкой в Алматы. Она займет примерно в час. Всего в полете до бывшей столицы Казахстана туристы проведут почти два часа и далее до Камрани еще семь часов.

«В Алматы туристы даже не будут выходить из самолета», – подчеркнула вице-президент алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова.

В случае с полетом на остров Фукуок, туристов выпускают в транзитную зону аэропорта Тараза, где можно перекусить и сходить в уборную. При любом раскладе забирать багаж никому не нужно – самолет не разгружают.

Чемодан.

Насколько интересно

Трудностей любители Вьетнама не боятся, отметила Евгения.

«Фукуок отлетал хорошо, рейсы еще стоят до конца марта. Особенно неплохо покупали к началу сезона (октябрь. – Прим. Ред). Тогда были низкие ценники», – сказала она.

Сейчас же туры в Нячанг продаются хуже. Объясняют тем, что основное время программы приходится на лето, когда на рынке блистает главный конкурент – Турция. В которую, к тому же, теперь можно будет прямиком из Барнаула.

«Ценники не очень конкурентоспособны. Люди привыкли, что Вьетнам – дешевое направление, а тут даже «троечка» на двоих почти 300 тыс. стоит. Но рейсы не сняты, а значит продажи идут», – заключила Беспалова.

В апреле на Фукуоке начинаются дожди, а на Нячанге – высокий сезон с прозрачно-голубым и теплым морем.

Нячанг, Вьетнам.

Сколько стоит тур

Мы изучили сайт туроператора Selfie Travel и прикинули, во сколько может обойтись путешествие в 9-11 дней.

Тур в Нячанг со стартом 15 апреля на 9 ночей, с проживанием в трехзвездочном отеле на третьей от моря линии стартует от 210 тыс. рублей на двоих. Завтрак включен. Путевка с тем же отелем и вылетом 25 апреля стоит от 211 тыс. рублей за 11 ночей. 10 ночей с 6 мая – от 209 тыс. рублей.

Летом предложение стоит уже дороже: 217 тыс. рублей на двоих за 10 ночей.

Бюджетный четырехзвездочный отель: за старт 25 апреля и 11 ночей нужно отдать минимум 213 тыс. рублей за двоих. 6 июня – 218 тыс. рублей за 10 ночей. Если заглянуть еще дальше: стоимость отдыха в 10 ночей с 19 августа стартует от 227 тыс. рублей на двоих.

Есть у нас цены и для тех, кто хотел бы еще успеть на Фукуок.

9 ночей с вылетом 13 марта обойдутся в 255 тыс. рублей на двоих в трехзвездочном отеле и от 265 тыс. рублей в бюджетном четырехзвездочном. 10 ночей со стартом 23 марта – от 289 тыс. рублей в «трех звездах», от 310 тыс. рублей – в «четырех».

Цены действительны на момент подготовки публикации.

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Взято отсюда

06.03.2024