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Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

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Отправиться во вьетнамский Нячанг скоро можно будет из Новосибирска. Полетная программа начинается с 15 апреля. Запускает ее зарубежный туроператор, поэтому, как в случае с перелетами на Фукуок, туристов ждет техническая остановка в Казахстане.

Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

Вьетнам.

Взлет-приземление-взлет

Программа продлится до 10 октября, вылеты – раз в 10 дней.

Рейс Новосибирск-Камрань казахстанская авиакомпания SCAT будет совершать с технической посадкой в Алматы. Она займет примерно в час. Всего в полете до бывшей столицы Казахстана туристы проведут почти два часа и далее до Камрани еще семь часов.

«В Алматы туристы даже не будут выходить из самолета», – подчеркнула вице-президент алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова.

В случае с полетом на остров Фукуок, туристов выпускают в транзитную зону аэропорта Тараза, где можно перекусить и сходить в уборную. При любом раскладе забирать багаж никому не нужно – самолет не разгружают.

Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

Чемодан.

Насколько интересно

Трудностей любители Вьетнама не боятся, отметила Евгения.

«Фукуок отлетал хорошо, рейсы еще стоят до конца марта. Особенно неплохо покупали к началу сезона (октябрь. – Прим. Ред). Тогда были низкие ценники», – сказала она.

Сейчас же туры в Нячанг продаются хуже. Объясняют тем, что основное время программы приходится на лето, когда на рынке блистает главный конкурент – Турция. В которую, к тому же, теперь можно будет прямиком из Барнаула.

«Ценники не очень конкурентоспособны. Люди привыкли, что Вьетнам – дешевое направление, а тут даже «троечка» на двоих почти 300 тыс. стоит. Но рейсы не сняты, а значит продажи идут», – заключила Беспалова.

В апреле на Фукуоке начинаются дожди, а на Нячанге – высокий сезон с прозрачно-голубым и теплым морем.

Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

Нячанг, Вьетнам.

Сколько стоит тур

Мы изучили сайт туроператора Selfie Travel и прикинули, во сколько может обойтись путешествие в 9-11 дней.

Тур в Нячанг со стартом 15 апреля на 9 ночей, с проживанием в трехзвездочном отеле на третьей от моря линии стартует от 210 тыс. рублей на двоих. Завтрак включен. Путевка с тем же отелем и вылетом 25 апреля стоит от 211 тыс. рублей за 11 ночей. 10 ночей с 6 мая – от 209 тыс. рублей.

Летом предложение стоит уже дороже: 217 тыс. рублей на двоих за 10 ночей.

Бюджетный четырехзвездочный отель: за старт 25 апреля и 11 ночей нужно отдать минимум 213 тыс. рублей за двоих. 6 июня – 218 тыс. рублей за 10 ночей. Если заглянуть еще дальше: стоимость отдыха в 10 ночей с 19 августа стартует от 227 тыс. рублей на двоих.

Есть у нас цены и для тех, кто хотел бы еще успеть на Фукуок.

9 ночей с вылетом 13 марта обойдутся в 255 тыс. рублей на двоих в трехзвездочном отеле и от 265 тыс. рублей в бюджетном четырехзвездочном. 10 ночей со стартом 23 марта – от 289 тыс. рублей в «трех звездах», от 310 тыс. рублей – в «четырех».

Цены действительны на момент подготовки публикации.

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Взято отсюда
06.03.2024

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