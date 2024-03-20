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Пластиковые окна в Горняке

Голоса лишайников и грибов будут слушать туристы по желанию британского короля

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В резиденции короля Великобритании Карла III появится нововведение для туристов, сообщает Daily Express.

Голоса лишайников и грибов будут слушать туристы по желанию британского короля

Грибы, мухоморы.

Монарх откроет территорию Сандрингемского дворца для прогулок «Хор жизни». Там по его желанию будут использоваться специальные микрофоны, указывает Lenta.ru.

Параболический микрофон позволит услышать пение птиц и «скрытые голоса растений, лишайников и грибов».

Сейчас монарх живет в этом дворце. Там же проходит и лечение.

“Мост Менай”

Между тем разработан тайный план под кодовым названием на случай смерти короля Карла III.

У монарха выявили онкологическое заболевание.

Британские власти начали разработку плана под кодовым названием «Мост Менай» в сентябре 2022 года — вскоре после кончины королевы Елизаветы II.

Согласно плану, сначала о смерти Карла III сообщат премьер-министру Великобритании и ряду членов правительства. Затем о случившемся объявят в эфире телерадиокомпании Би-би-си. После этого новость распространят и другие СМИ.

План «Мост Менай» призван обеспечить плавный переход власти от короля Карла к принцу Уильяму.

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Взято отсюда
21.03.2024

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