реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Готический концерт, картины из ниток и Арктика «под носом». 11 идей, как провести выходные в Барнауле

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Altapress.ru придумал, как провести первые дни весны, чтобы не заскучать: сходить на пару кинопоказов, посмотреть картины (в том числе из ниток), послушать лекцию и отправиться на мистический концерт.

Готический концерт, картины из ниток и Арктика «под носом». 11 идей, как провести выходные в Барнауле

Проект Gregorian Opera – готическое шоу «Mirror Of Enigma».

В кино

Историческая драма Саверио Костанцо «Долгожданный рассвет» в «Премьере» — 2 марта, 18:40, 18+

Документальный фильм Леонида Круглова «В Арктику» в «Галактике» — 3 марта, 13:10, 6+

Готический концерт, картины из ниток и Арктика «под носом». 11 идей, как провести выходные в Барнауле

Документальный фильм “В Арктику”.

В театр

«Авиатор» в Театре драмы — 2 марта, 17:30, 16+

«Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес» в Музыкальном театре — 2 марта, 17:00, 16+

«Вождь краснокожих» в Молодежном театре — 3 марта, 12:00, 6+

Готический концерт, картины из ниток и Арктика «под носом». 11 идей, как провести выходные в Барнауле

“Вождь краснокожих” в МТА.

Окультуриться

Лекция «От гармонии к распаду. Эволюция Античного искусства» в ГХМАК — 3 марта, 14:00, 16+

Готический концерт, картины из ниток и Арктика «под носом». 11 идей, как провести выходные в Барнауле

Храм Артемиды – одно из семи чудес античного мира.

На выставку

Современная вышивка в музее «Город» — до 31 марта, ср-вс с 10:00 до 18:00, 0+

Персональная выставка Александра Петелина «Части цвета» в галерее «Республика ИЗО» — до 21 апреля, чт-вс с 13:00 до 18:00, 12+

Готический концерт, картины из ниток и Арктика «под носом». 11 идей, как провести выходные в Барнауле

“Побережье Белого моря. Конец дня”, художник Александр Пелетин.

В парк

Лекция от Краеведческого музея «Из глубины веков» в визит-центре парка «Изумрудный» — 2 марта, 13:00, 10+

На концерт

Проект Gregorian Opera представит готическое шоу «Mirror Of Enigma» в Театре драмы — 3 марта, 19:00, 12+

Готический концерт, картины из ниток и Арктика «под носом». 11 идей, как провести выходные в Барнауле

Проект Gregorian Opera – готическое шоу «Mirror Of Enigma».

С детьми

«Денискины рассказы» в театре кукол «Сказка» — 2 марта, 13:00, 6+

Готический концерт, картины из ниток и Арктика «под носом». 11 идей, как провести выходные в Барнауле

Спектакль “Денискины рассказы” в театре кукол “Сказка”.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
02.03.2024

горняк22 телеграм

Вставай на лыжи: гонки на АБ в Бийске объединили чемпионов и любителей

Лыжники вышли на старт на “Тропе здоровья” Второй раз в…

Узнать больше
Конец эпохи дешевых кредитов? Что ждет рынок недвижимости после снижения доли льготной ипотеки

Конец эпохи дешевых кредитов? Что ждет рынок недвижимости после снижения доли льготной ипотеки

Вместе с экспертами разбираемся, как изменятся цены на новостройки и…

Узнать больше
Reuters: запрет на импорт алюминия из РФ приведет к борьбе Евросоюза и США

Reuters: запрет на импорт алюминия из РФ приведет к борьбе Евросоюза и США

Потенциальный запрет со стороны Евросоюза (ЕС) на импорт алюминия из России приведет…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp