Готический концерт, картины из ниток и Арктика «под носом». 11 идей, как провести выходные в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести первые дни весны, чтобы не заскучать: сходить на пару кинопоказов, посмотреть картины (в том числе из ниток), послушать лекцию и отправиться на мистический концерт.
Проект Gregorian Opera – готическое шоу «Mirror Of Enigma».
В кино
Историческая драма Саверио Костанцо «Долгожданный рассвет» в «Премьере» — 2 марта, 18:40, 18+
Документальный фильм Леонида Круглова «В Арктику» в «Галактике» — 3 марта, 13:10, 6+
Документальный фильм “В Арктику”.
В театр
«Авиатор» в Театре драмы — 2 марта, 17:30, 16+
«Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес» в Музыкальном театре — 2 марта, 17:00, 16+
«Вождь краснокожих» в Молодежном театре — 3 марта, 12:00, 6+
“Вождь краснокожих” в МТА.
Окультуриться
Лекция «От гармонии к распаду. Эволюция Античного искусства» в ГХМАК — 3 марта, 14:00, 16+
Храм Артемиды – одно из семи чудес античного мира.
На выставку
Современная вышивка в музее «Город» — до 31 марта, ср-вс с 10:00 до 18:00, 0+
Персональная выставка Александра Петелина «Части цвета» в галерее «Республика ИЗО» — до 21 апреля, чт-вс с 13:00 до 18:00, 12+
“Побережье Белого моря. Конец дня”, художник Александр Пелетин.
В парк
Лекция от Краеведческого музея «Из глубины веков» в визит-центре парка «Изумрудный» — 2 марта, 13:00, 10+
На концерт
Проект Gregorian Opera представит готическое шоу «Mirror Of Enigma» в Театре драмы — 3 марта, 19:00, 12+
Проект Gregorian Opera – готическое шоу «Mirror Of Enigma».
С детьми
«Денискины рассказы» в театре кукол «Сказка» — 2 марта, 13:00, 6+
Спектакль “Денискины рассказы” в театре кукол “Сказка”.
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Взято отсюда
02.03.2024