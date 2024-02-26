Готовы ли в Алтайском крае усыплять бродячих собак и что еще нужно, чтобы уменьшить число бездомных животных

Регионы один за другим потихоньку принимают закон об эвтаназии бездомных животных. На днях Республика Тыва стала уже шестым таким. В Алтайском крае бийские депутаты решили обратиться в АКЗС, чтобы попросить тоже подумать над умерщвлением бродячих собак. А начальник управления ветеринарии в отчете за прошлый год подтвердил, что обсуждения об этом идут, и что закон снимет социальное напряжение.

Собака. Лапы.

Все — частные

На отлов и содержание бродячих животных в Алтайском крае в 2023 году выделили 28 млн рублей. В этом году предусмотрено 29,82 млн рублей.

Эти деньги распределяются между муниципалитетами, а те, в свою очередь, заключают контракты с приютами. Их в крае всего восемь, и все – частные. Тех средств, которые поступают из краевого бюджета, хватает на стерилизацию ограниченного числа бездомных собак, на какое именно – непонятно. Но точно ясно одно – экономить приходится жестко.

Например, в барнаульской «Ласке» для собак предусмотрено 600 мест – на большее не хватает ни ресурсов, ни территории, ни сотрудников, на которых и без того ложится колоссальная нагрузка. И каждое из мест уже занято животными, которых нельзя выпустить обратно на улицу: они еще проходят стерилизацию, проявляют агрессию, болеют, либо просто не смогут приспособиться к жизни без помощи человека.

Недавно сообщество зоозащитников всколыхнула история со щенятами, которых отловили в Изумрудном парке. Они появились от бездомной собаки, которую не успели стерилизовать (хотя остается вопрос: если она была единственная, то от кого получилось потомство). «Ласка» временно забрала их себе по федеральной программе возвратного отлова. По ней животных стерилизуют и кастрируют, дожидаются заживления ран и отпускают туда, где забрали. Щенков в том числе, если их уже можно стерилизовать. Люди забеспокоились: одни – потому что жалко, что крошек вернут на мороз, другие – что в городе прибавится на несколько бездомных собак. Но и держать их у себя приют не может — нет возможности.

Щенкам из приюта ищут дом.

При этом менее агрессивными ранее отловленные животные не становятся. Они сбиваются в стаи, в том числе с нечипированными собаками, и могут нападать или просто пугать людей, гавкая и преследуя их. Так, недавно мы рассказывали про бродячих псов, которые почти год терроризировали барнаульский район – кошмарили студентов, взрослых и даже покусали детей. Одна из нападавших собак была с биркой на ухе.

И сколько таких случаев укусов и нападений происходит в крае ежемесячно – сосчитать трудно. В феврале в Бийске стая бродячих собак напала на пожилую женщину, но ей удалось отбиться. В декабре шесть собак напали на мать и ребенка-инвалида, мальчика укусили до крови — тоже в Бийске. А в том же “Изумрудном” в октябре бродячая собака покусала 80-летнюю пенсионерку. Стоит учитывать, что далеко не все случаи получают огласку.

Пока без госприютов

Из этого очевидно, что отпускать собак обратно на улицу – идея не лучшая. В Алтайском крае в этом году отловили 3 577 животных без владельцев. На улицы из них вернули 2 319 – некоторых оставили из-за агрессии, некоторые, возможно, погибли.

Собаки. Бродячие собаки.

Кажется, что цифры внушительные, но даже визуально видно, что в стаях большинство собак все еще ходят без бирок. Еще два года назад руководитель «Ласки» Софья Куликова высказывалась, что для эффективной борьбы нужен массовый отлов, как одна из мер для против размножения популяции. Но в условиях нехватки мест это попросту невозможно.

Владимир Самодуров на вопрос, будут ли в регионе строиться государственные приюты, ответил туманно: на 2024 год таких планов не было. Задумывались ли об этом в перспективе – неизвестно.

Льготная стерилизация и регистрация

Впрочем, и выступающие за эвтаназию бездомных животных, и зоозащитники сходятся в одном: виноваты не только собаки.

Хозяева, безответственно относящиеся к своим питомцам и отпускающие их на самовыгул, а также сердобольные граждане, подкармливающие бедных песиков – все это также неуклонно ведет к росту численности бродячих животных.

Если ввести одну только эвтаназию, это просто развяжет руки населению. Выкидывать на улицу щенка или котенка станет нормой. В клинике за стерилизацию придется платить, за умерщвление – тоже, своими руками как-то не хочется. А тут государство и приюты «бесплатно» сделают всю грязную работу.

Именно поэтому, пусть и постепенно, но все же вводятся наказания и для хозяев. Например, за несоблюдение требований к содержанию животных грозит штраф от 1,5 до 30 тыс. рублей – в зависимости от юридического статуса человека или предприятия.

Собаки. Бродячие собаки.

За жестокое обращение с питомцем, если в этом нет признаков уголовно наказуемого деяния, — от 5 до 100 тыс. рублей. А за случаи, в которых был причинен вред жизни и здоровью другого человека – от 10 до 200 тыс. рублей.

Пока что обязательная регистрация домашних животных в России не предусмотрена, хотя в Алтайском крае можно добровольно маркировать и вести учет кошек и собак. Но сейчас управление ветеринарии региона вместе другими с заинтересованными лицами, ведомствами и общественностью прорабатывают вопрос об обязательности этой процедуры. Это помогло бы эффективнее следить за нерадивыми владельцами, которые выкидывают питомцев или и вовсе не следят за их местонахождением.

В числе прочих есть и более оптимистичные для хозяев идеи. Например, ввести льготную стерилизацию, поскольку нехватка денег на нее у населения порой и приводит к непредвиденному и ненужному появлению потомства у животных.

Снять социальное напряжение

Однако вопрос об эвтаназии бездомных собак все еще стоит для края ребром. Закон об этом приняли уже несколько наших сибирских соседей: Республика Алтай, Республика Тыва и Бурятия. Там будут усыплять животных, за которыми не пришел хозяин в течение определенного периода. При этом для принятия решения об эвтаназии собака должна быть агрессивной или тяжело больной.

А бийские депутаты на февральской сессии решили обратиться к коллегам из АКЗС, чтобы предложить последовать их примеру. Да и сами парламентарии Заксобрания, кажется, вовсе не против, учитывая, что они же предлагали Госдуме пополнить основания для умерщвления бродячих собак (предложение отклонили).

Собака. Бродячая собака.

Владимир Самодуров, со своей стороны, подтвердил, что разговоры идут. Высказался начальник управления ветеринарии очень осторожно, видимо, чтобы не потревожить зоозащитников заранее.

«Чтобы снять социальное напряжение у населения и уменьшить количество животных без владельцев, сейчас на разных площадках, по многочисленным обращениям граждан, обсуждается возможность введения эвтаназии по аналогии с другими регионами. Однако вопрос требует тщательной проработки, с учетом мнения депутатского корпуса, органов местного самоуправления, общественности и заинтересованных ведомств», — отметил он.

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Взято отсюда

26.02.2024