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Губернатор Алтайского края рассказал, как в регионе прошли выборы президента РФ

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Виктор Томенко подвел итоги голосования в Алтайском крае, сообщил он в своем Telegram-канале.

Губернатор Алтайского края рассказал, как в регионе прошли выборы президента РФ

Выборы.

По словам губернатора, сделали свой выбор на избирательных участках и с помощью дистанционного электронного голосования более миллиона человек.

Трехдневное голосование в крае прошло спокойно и без серьезных нарушений. За это Виктор Томенко поблагодарил сотрудников избирательных комиссий, наблюдателей, и представителей правоохранительных органов.

«‎Совсем скоро завершится подсчет голосов. Уверен, выбор жителей нашего края — на стороне развития нашей страны, на стороне продолжения реализации всех начатых дел и проектов. На Алтае, как вы знаете, их много», — заключил губернатор.

Ранее стали известны первые результаты выборов президента РФ.

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Взято отсюда
18.03.2024

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