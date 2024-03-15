Инвестировать в страсть. Нестандартные вложения, которые обогатят не всех и не сразу

Необычные вклады в напитки, игрушки и предметы старины называют «инвестициями страсти». Ведь ими занимаются либо коллекционеры, влюбленные в свое дело, либо те, кто хочет продать им ценности за большие деньги. Во что можно вложиться, чтобы через несколько лет хорошо заработать? И насколько такие инвестиции оправданны? На эти и другие вопросы мы постарались найти ответ с доцентом кафедры финансов и кредита АлтГУ Светланой Лепешкиной.

Девушка держит пластинку.

Виниловые пластинки

Сегодня вся музыка мира всех временных эпох доступна на интернет-площадках и ждет своих слушателей. И такая доступность становится скучной. Поэтому внимание меломанов вернулось к не так давно ушедшим виниловым пластинкам.

Владелец музыкального магазина «Союз» Игорь Жибинов отмечает, что популярность винила вернулась примерно в 2016-2017 годах. Полюбили их за нежный звук и эффект живого звучания. Музыка прошлых веков пришлась по душе как любителям ностальгии, так и молодым людям, поклонникам винтажа.

Светлана Лепешкина объясняет спрос на винил следующим образом:

«Наверняка у большого количества людей оставались где-нибудь в гараже старые пластинки. И они даже не подозревали о том, что сейчас некоторые из них имеют ценность. А когда появился спрос, то и люди начали активно предлагать свои «сокровища». Отсюда главное преимущество подобных вещей — их уникальность. Если говорить экономическим языком, то ценность актива определяется в момент его реализации. Главное, чтобы этот актив был интересен еще кому-­нибудь, кроме вас».

Проигрыватель с пластинкой.

Цена пластинок зависит от их редкости и внешнего состояния. Так, уже прослушанные пластинки с песнями советской эстрады можно купить всего за 100 рублей за штуку на «Авито» в Барнауле. А вот набор песен с 2009 по 2018 год британского рок-музыканта Марка Нопфлера в почти идеальном состоянии обойдется уже в 18 тыс. рублей.

Дебютный альбом с автографами золотого состава группы «Аквариум» продавали на аукционе за 60 тыс. рублей. А за одну-единственную пластинку с песнями Владимира Высоцкого с его автографом на издательском конверте на аукционе предложили 150 тыс. рублей, свидетельствуют данные аукционного дома «Литфонд».

К слову, сейчас хорошо зарабатывают и мастера виниловых проигрывателей. Цены в магазинах электроники и на площадках маркетплейсов начинаются от 5 тыс. и продолжаются до 59 тыс. рублей. И далее тянутся до бесконечности.

Виниловые пластинки.

Редкие монеты и банкноты

По-прежнему остаются востребованными редкие монеты и банкноты. Такой вид инвестирования рассчитан уже не на обычных любителей ностальгии, а на коллекционеров. Они в погоне за редким экземпляром не пожалеют любых средств. И это отражается на цене.

В Алтайском крае на «Авито» имеются 263 предложения. Среди них есть монеты как за 200 рублей, так и стоимостью более 100 тыс.

График, монеты.

Например, петербургский рубль 1845 года из чистого серебра продают за 12 тыс. руб­лей. Монета с изображением Екатерины II 1778 года — 50 тыс. рублей. А «десятик» 2001 года с изображением Юрия Гагарина из Иркутской области предлагают купить за 110 тыс. рублей.

«Основной плюс такого вида инвестирования — у человека есть то, чего нет ни у кого больше либо есть у ограниченной группы людей, например, редкие монеты. Эти вещи можно не только хранить, но и любоваться ими и даже предоставлять для различных выставок», — объясняет Светлана Лепешкина.

Брендовые вещи

Вещи от известных брендов сами по себе стоят немало. А если это еще экземпляр из ограниченной коллекции, то за него ценители моды будут готовы отдать все свои сбережения.

В отличие от продажи редких монет, здесь не придется ждать пять-семь лет, чтобы получить желаемую прибыль. Лимитированные коллекции создают как бренды из масс-маркета, регулярно выпускающие товары в коллаборации с известными дизайнерами, так и люксовые, например Louis Vuitton, который делает вещи с известными художниками.

Louis Vuitton

При этом, если все же набраться терпения и подождать, то цена этих вещей может увеличиться в разы. Например, модели из коллекции Канье Уэста Adidas Yeezy после выхода в продажу стоили 20 тыс. рублей, а через несколько лет уже приблизились к отметке в 100 тыс. рублей.

Большим спросом и ценой пользуются брендовые сумки. Самые желанные — Hermes Birkin. В 2020 году Forbes внес пять моделей Birkin стоимостью от 150 тыс. до 1,4 млн долларов в десятку самых дорогих сумок мира. В России же даже подержанные, но оригинальные экземпляры стоят не меньше 100 тыс. рублей, о чем свидетельствуют предложения на «Авито».

Такие цены сам бренд объясняет своей уникальностью («Сумка есть у каждой женщины, Birkin — у избранных», гласит их лозунг) и «вечным» дизайном, который, в отличие от других брендов, никогда не меняется.

Сумки.

Премиальный алкоголь

Инвестиции в премиальный алкоголь, как и само вино, дорожают с каждым годом. По оценкам экспертов, бутылка коллекционного вина в течение пяти-семи лет стабильно увеличивается в цене в два раза.

В августе 2021 года ящик вина Lafite Rothschild 1998 года был продан на бирже Liv-ex за 9 тыс. долларов. С 2000 года его стоимость выросла на 900%.

Главный плюс инвестиций в премиальный алкоголь — на нем невозможно не заработать. Если это хороший товар от проверенных производителей, то его все равно купят для личного употребления или в подарок.

Алкоголь.

Однако с этим видом инвестиций связано множество тонкостей. В первую очередь необходимо иметь лицензию на продажу алкоголя. Его нужно правильно хранить, чтобы ко времени продажи он не испортился. Также следует хорошо разбираться в сортах и видах, ведь не каждый редкий напиток будет востребован на рынке.

Главная проблема инвестиций в алкоголь сейчас — это высокие ввозные пошлины и санкционные ограничения на импортный алкоголь (особенно из недружественных стран).

Куклы и игрушки

Инвестирование в кукол тоже рассчитано в первую очередь на коллекционеров. Во многом из-за того, что игрушки детства у многих вызывают теплые воспоминания. Это отмечает и Светлана Лепешкина: «Все дети становятся взрослыми. А все взрослые ностальгируют по своему детству».

Аукционный дом «Литфонд» оценивает кукол в зависимости от их редкости и качества. Так, куклу Женю 1970 года в платье из шелковой ткани продают за 6 тыс. рублей. Советскую куклу «бибабо» в виде мужчины в жилетке из папье-маше, ткани и дерева оценивают в 20 тыс. рублей. А вот куклу, сделанную в начале XX века и представляющую музейную ценность, готовы купить уже за 70-75 тыс. рублей.

Авторские куклы «Ульгер: сказки и грезы».

«Если вы погружены в тему и коллекционируете, то вам будет проще понимать, что будет востребовано через некоторое время у тех же коллекционеров», — считает эксперт.

Также высоко ценятся среди покупателей авторские куклы, выполненные на заказ умелыми мастерами. Их цена составляет от 5 тыс. до 20 тыс. рублей и больше. Плюс в том, что здесь, в отличие от коллекционных экземпляров, не нужно ждать несколько лет. Однако в таком случае кукол нужно изготавливать самим или договариваться с мастером.

Авторские куклы «Ульгер: сказки и грезы».

Звучит хорошо, однако…

Несмотря на неплохие перспективы, перечисленные способы инвестирования подойдут далеко не каждому, и уж точно не новичкам. На это есть несколько причин.

В первую очередь, сложность оценки ценных предметов. Нужно либо самим быть экспертом и хорошо разбираться в выбранной области, либо тратить деньги на экспертизу. Иначе велика вероятность стать жертвой мошенников.

«На таких рынках, как антиквариат или ценные монеты, достаточно много мошенников, которые продают подделки. Только экспертиза подскажет, действительно ли товар имеет ценность», — объясняет Светлана Лепешкина.

Деньги. Инвестиции. Копилка.

Но даже если удалось приобрести действительно редкую вещь, нужно позаботиться о ее состоянии. Застраховать, хранить в специальных условиях с собственным микроклиматом, возможно, даже отреставрировать. Все это тоже требует немалых вложений.

Также уже на старте инвестору необходимо иметь при себе весьма большие сбережения. Ведь нужно на что-то покупать товары, которые он собирается в будущем продавать, особенно если это элитный алкоголь или брендовые вещи. К тому же надо еще прождать как минимум пять-семь лет, чтобы реализовать купленное.

«Инвестиции — это риск, и не всегда можно спрогнозировать, какой предмет будет интересен через 20, 30 и более лет, тем более в условиях цифровизации», — подчеркивает эксперт.

Деньги. Инвестиции. Копилка.

Специалист советует новичкам обратиться к привычным способам инвестирования, например, к банковским вкладам:

«Открытие депозитов на текущий момент дает самую высокую доходность — до 18% годовых. Ни один другой инструмент не позволит сейчас получить больше. Кроме того, хочу обратить внимание на страхование вкладов — до 1 млн 400 тыс. рублей, что делает этот инструмент еще и надежным. Плюс это самый простой способ вложения средств».

Что касается долгосрочной перспективы от 10 лет, то Светлана Лепешкина рекомендует вкладывать деньги в драгоценные металлы — золото или серебро.

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Взято отсюда

15.03.2024