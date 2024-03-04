реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Известный сыродел Олег Сирота пригрозил отобрать у Алтая бренд “Советский”

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Известный в России сыродел, руководитель компании “Русский пармезан”, Олег Сирота на прошлой неделе побывал в Барнауле и сделал несколько громких заявлений. Например, пообещал отсудить торговую марку “Советский”, которой долгое время пользовались местные сыродельные предприятия.

Известный сыродел Олег Сирота пригрозил отобрать у Алтая бренд "Советский"

Олег Сирота, сыродел.

1 марта Олег Сирота провел встречу со студентами Международного колледжа сыроделия и аграрного университета.

А перед этим ответил на вопросы журналистов. Altapress.ru спросил, как он относится к тому, что некоторые его коллеги считают сыр “Советский” пережитком прошлого, и есть ли у этого продукта будущее.

Олег Сирота,
сыродел, руководитель компании “Русский пармезан”:

Если ваши местные производители не хотят продвигать бренд сыра “Советский”, мы его отсудим и заберем, и у нас он попрет. В моей линейке одним из самых популярных является сыр “Пошехонский”, который в былые годы считался так себе. У нас он в тройке по продажам. Сыром “Советский” тоже надо заниматься. Если он пылится в углу, никому не нужный, тогда рано или поздно на него обратит внимание кто-то другой. Надо брать и продвигать. Сыр сам себя не сварит, продажи сами себя не сделают.

Олег Сирота также высказался относительно лидирующей позиции Подмосковья по объемам производства сыра. Напомним, еще два года назад на первом месте в России по выпуску данного продукта был Алтайский край.

Известный сыродел Олег Сирота пригрозил отобрать у Алтая бренд "Советский"

“Советский” сыр и день рождения Куягана.

Олег Сирота,
сыродел, руководитель компании “Русский пармезан”:

Мы очень сильно нарастили объемы производства. В Подмосковье была принята региональная программа поддержки сыроделия. Есть своя поддержка малых форм – гранты до 35 млн рублей для небольших предприятий. Существуют компенсации части затрат на строительство в размере до 20%, поддержка инфраструктурных проектов. Могу сказать, что прорыв подмосковного сыроделия – это вклад малого бизнеса. В нашем регионе таких предприятий, как у меня, уже больше сотни.

По словам Олега Сироты, в Барнауле он прошел по магазинам, оценил сырный ассортимент.

“Достойный выбор, далеко не каждый регион в стране может таким похвастаться. Мой самый большой любимец из алтайских производителей – кооператив “Рикон”. У него хороший выбор кавказских видов сыров”, – отметил Сирота.

Известный сыродел Олег Сирота пригрозил отобрать у Алтая бренд "Советский"

Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари

По данным Алтайкрайстата, в 2023 году в регионе увеличилось производство сыра на 11,8% и составило 65,7 тыс. тонн. А вот производство сырного продукта с заменителями молочного жира чуть-чуть сократилось.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
04.03.2024

горняк22 телеграм

Вставай на лыжи: гонки на АБ в Бийске объединили чемпионов и любителей

Лыжники вышли на старт на “Тропе здоровья” Второй раз в…

Узнать больше
Конец эпохи дешевых кредитов? Что ждет рынок недвижимости после снижения доли льготной ипотеки

Конец эпохи дешевых кредитов? Что ждет рынок недвижимости после снижения доли льготной ипотеки

Вместе с экспертами разбираемся, как изменятся цены на новостройки и…

Узнать больше
Reuters: запрет на импорт алюминия из РФ приведет к борьбе Евросоюза и США

Reuters: запрет на импорт алюминия из РФ приведет к борьбе Евросоюза и США

Потенциальный запрет со стороны Евросоюза (ЕС) на импорт алюминия из России приведет…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp