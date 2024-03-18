реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Как снег на голову. Расчет кадастровой стоимости всей недвижимости врывается в планы бизнеса

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Вступили в силу новые результаты по оценке кадастровой стоимости, из которой будут рассчитывать налог на имущество. На этот раз специалисты проверяли все объекты недвижимости. Насколько повысилась их стоимость и что стоит сделать, чтобы процедура не стала трагедией для бизнеса, разбирался altapress.ru.

Как снег на голову. Расчет кадастровой стоимости всей недвижимости врывается в планы бизнеса

Налоги. Налоговая служба.

Что сделали и насколько повысилась

К 2025 году налоговая база всех без исключения объектов недвижимости перейдет на кадастровую стоимость. Для этого в 2022 году провели кадастровую оценку участков, а в 2023 году – всех объектов капитального строительства. Рассматривали стоимость жилых и нежилых домов, квартир, гаражей и машино-мест, недостроенных сооружений и прочего.

Так в прошлом году в Алтайском крае определили стоимость 1,4 млн объектов.

Кадастровая стоимость меняется неравномерно. Например, у квартир в алтайских городах рост в среднем составил 91%, в сельской местности – в диапазоне 30-60%. Стоимость индивидуальных гаражей поднялась до 38%. Об этом сообщал начальник управления имущественных отношений края Александр Теплов.

«Причины самые объективные, – говорил он. – Любой знает, что с 2019 года (года предыдущей государственной оценки) стоимость недвижимости в крае увеличилась как минимум в два раза. Рост кадастровой стоимости соответствует общему изменению цен на рынке».

По наблюдениям председателя правления Алтайского союза предпринимателей Юрия Фрица, кадастровая стоимость объектов коммерческой недвижимости в среднем повысилась на 30-40%. Наибольший рост пришелся на административные и торговые помещения, в том числе ТЦ.

Как снег на голову. Расчет кадастровой стоимости всей недвижимости врывается в планы бизнеса

ТЦ «Химик», ул. Германа Титова, 9.

«Может быть, кто-то даже получил снижение и радостно про себя хлопает в ладоши – никто об этом не отозвался, – сказал он. – Вообще все это довольно болезненно, увеличивает налоговую нагрузку на бизнес, ведет и к росту арендных платежей. В конечном счете, издержки перекладываются на потребителей и клиентов. Когда видим подорожание продуктов питания или товаров промышленного назначения, мы должны это понимать».

У физических лиц существует ограничение: насколько бы ни увеличилась кадастровая стоимость объекта в результате переоценки, сама сумма налога не может быть увеличена больше чем на 10% по сравнению с прошлым налоговым периодом.

Как определяют стоимость

Кадастровую оценку проводит Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки (АЦНГКО). Специалисты брали в расчет сведения, содержащиеся в ЕГРН и те, что предоставляют Роскадастру.

Основные ценообразующие факторы – вид объекта недвижимости и разрешенного использования, местоположение, площадь, степень готовности, этажность, материал наружных стен, год ввода в эксплуатацию, и тому подобное.

Как отмечал Александр Теплов, при расчете не учитывают состояние отделки объектов оценки и объектов-аналогов, поскольку этой информации нет в ЕГРН.

«Понятия «давно не проводился ремонт, в плохом состоянии» субъективны и не всегда отражаются в объявлениях о продаже и ценах сделок Росреестра, использованных при определении кадастровой стоимости», – объяснял он.

Переоценку будут учитывать при расчете налога на имущество за 2024 год. То есть тот, который граждане будут платить в 2025 году.

Как снег на голову. Расчет кадастровой стоимости всей недвижимости врывается в планы бизнеса

Оспорить кадастровую стоимость земли можно в Росреестре.

Почему ошибаются

Участники рынка отмечают, что процедура проходит по несовершенной методике, поэтому выходят завышенные результаты, которые участники рынка оспаривают.

«По нашей информации, порядка 70-80% предпринимателей с помощью независимой экспертизы удается снизить кадастровую стоимость. Это значит, что при первоначальной оценке ее все-таки несколько завысили, она отличается от рыночной стоимости», – сказал Юрий Фриц.

Нередко причина ошибок – в неточных данных об объектах, которые содержатся в реестре. Например, в адресе или площади. У собственников есть возможность их изменить, но так делают не все.

Ошибаются и оценщики. Руководитель АЦНГКО Татьяна Жигулина рассказывала, что специалисты могут выбрать неверный сегмент рынка, например, отнести торгово-офисный объект к индустриальной застройке.

157 замечаний по 195 объектам недвижимости АЦНГКО получил от физических и юридических лиц. Это за отведенный на исправление данных срок, когда проект отчета еще окончательно не утвердили.

Как снег на голову. Расчет кадастровой стоимости всей недвижимости врывается в планы бизнеса

Юрий Фриц.

Как оспаривают

Существует механизм, который позволяет оспорить назначенную стоимость. Предприниматель проводит независимую оценку рыночной стоимости имущества и предоставляют ее в АЦНГКО. Если учреждение с заключением не соглашается, стоимость устанавливают в суде. Как отметил Юрий Фриц, многие бизнесмены находятся в процессе споров постоянно.

Чтобы доказать свою правоту, предприниматели несут дополнительные издержки на экспертизы и судебные разбирательства. Как добавил Юрий Фриц, будет справедливым при новых оценках учитывать вынесенные ранее судами или комиссиями решения.

«Часто получается, что, допустим, в 2023 году в суде рассмотрели вопрос, установили рыночную стоимость, а в 2024 году видим совсем новую цену, – сказал он. – И предприниматель вновь заходит в круг споров, начинает все сначала».

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
18.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Барнауле за 5,5 млн рублей продают почти новый…

По словам продавца, автомобиль оснащен различными видами режимов офф-роуда. Кроме…

Ночью в Барнауле огонь уничтожил Шашлычную таверну

Судя по кадрам с места происшествия, огонь полностью охватил помещение…

В Барнауле на берегу Оби за 22 млн руб…

По словам продавца, комнаты в квартире изолированы и выходят на…

Путин лидирует на выборах с 87,35% голосов после обработки более 96% протоколов

Путин лидирует на выборах с 87,35% голосов после обработки…

Выборы. Голосование Фото: Олег Укладов Явку на этих выборах назвали…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp