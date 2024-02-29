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Какая погода будет в последний день зимы в Алтайском крае

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Долгожданное 29 февраля наступило. О погоде рассказали синоптики алтайского ЦГМС.

Какая погода будет в последний день зимы в Алтайском крае

Барнаул зимой.

Температура ночью была от -22 до -19, местами до -17 и -14 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем температура будет от -5 до градусов. Преимущественно без осадков, по северу местами небольшой снег, метели.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

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Взято отсюда
29.02.2024

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