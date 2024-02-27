Каток, каша и пыль. Почему пескосоль — не самое эффективное средство против гололеда, но его продолжают использовать

Десятки раз за зиму в мэрии Барнаула отчитывались, как посыпали дороги тоннами пескосоли. Иногда добавляют и других смесей, но в несравнимо меньших количествах и только на определенных участках. Однако эффективность пескосоли вызывает вопросы. Рассказываем, почему в городе используют именно ее и какие есть альтернативы, чтобы подготовиться к следующей зиме.

Дорожные работы.

Затратная экзотика и несибирские методы

Способов борьбы с гололедом не так уж и много, и половина из них малоприменимы на практике.

Например, можно использовать специальные машины с отвалом или щеткой. Но это дорого, плюс лед просто так не сметешь. Так что метод, скорее, только для профилактики и точно не для Сибири. Вдобавок от него портятся асфальт, разметка и бордюры.

Уборка снега во дворах.

Еще можно буквально растапливать лед тепловой обработкой, но это – затратная экзотика, говорит Сергей Павлов, заместитель завкафедрой организации и безопасности движения АлтГТУ.

Еще есть химический и химико-фрикционный способ: посыпать дороги пескосолью или солевыми растворами, которые понижают температуру застывания воды. Этим методом и пользуются в Барнауле.

Дешево и сердито

В частности, барнаульские дороги в основном посыпают смесью песка и соли в разной концентрации. Песок повышает сцепные качества дороги, а соль снижает температуру замерзания воды и не дает песку слежаться. Дешево, сердито, а главное — привычно.

Гораздо меньше используется отсева дробления горных пород или, можно сказать, мелкого щебня. По словам эксперта, покрупнее песка, поэтому не так быстро и сильно сметается с дороги. Однако с солью его не смешивают, объем получается меньше, а стоимость – выше.

Поэтому мелкий щебень применяют только там, где нужно повышенное сцепление шин с дорогой: крутые подъемы, светофоры, остановки общественного транспорта и так далее.

Уборка снега

«Бионорд» же – одно из наиболее эффективных средств против льда, которое просто плавит его. По сути, это та же самая соль, только с добавлением веществ, снижающих вредное воздействие.

Но стоит он достаточно дорого. И, несмотря на эффективность и отсутствие каши, жалоб на него тоже немало: лужи и грязь на дорогах, налет на лобовых стеклах автомобилей, ранки на лапах собак. По крайней мере, об этом говорят жители городов, где «Бионорд» применяется повсеместно.

В Барнауле же его используют только на главных проспектах. Поэтому, видимо, они практически никогда не заснежены, пока остальной город практически всю зиму мучается с гололедом.

Сыпать можно много

Получается, что для небольшого бюджета лучше пескосоли средства пока не придумали. Низкая цена, сыпать можно много. По крайней мере, так считают в Барнауле.

Но и минусов у него немало. Мелкие частицы песка быстро разлетаются из-под колес или разносятся ветром, и срок его действия оказывается всего 30 минут. А соль, в свою очередь, превращает снег в кашу, которую потом еще необходимо вывозить. Иначе концентрация соли уменьшится, и все снова застынет, отмечает Сергей Павлов.

Песок на льду надолго не задерживается, соскальзывает и скапливается по обочинам. Там в итоге образуются сугробы из грязного снега, которые вывозят достаточно редко и по которым порой вынуждены ходить пешеходы. А тротуары и подъезды к остановкам остаются скользкими, с огромными наростами льда, а оттого опасными.

Борьба с гололедицей.

Летом же из-за остатков песка по городу летает гораздо больше пыли, чем могло бы быть.

Не говоря уже о том, что даже до пескосоли у города не всегда доходят руки. Во время недавних февральских морозов половина Барнаула была покрыта чистейшим льдом почти неделю. Некоторые участки все же посыпали, но как будто бы слишком поздно, в день перед выпадением снега, который и так создал безопасный слой.

Возможно, Барнаулу все-таки стоит пересмотреть противогололедную кампанию и отдать преимуществе щебенке или использовать больше “Бионорда”.

В Новосибирске, например, начали посыпать дороги каменной крошкой с 1/10 частью концентрата каменной соли. За счет веса она лучше удерживается на льду. Тем более, что, несмотря на дороговизну, крошки нужно меньше, чем песка: не 350-400 граммов на кв. м, а 150.

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Взято отсюда

27.02.2024