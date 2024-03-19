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Когда на Алтае начнется паводок, и насколько он страшен – разбор altapress.ru

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Спасатели в Алтайском крае начали готовиться к весеннему половодью еще в феврале. Когда в регионе начнется паводок и насколько он опасен в 2024 году — в разборе altapress.ru.

Когда на Алтае начнется паводок, и насколько он страшен - разбор altapress.ru

Половодье. 1 Когда начнется паводок на Алтае?

Точный прогнозов пока нет. Он появится, когда синоптики подсчитают точный объем выпавшего за зиму снега в регионе. Подготовка к паводку идет с середины февраля.

2 Сколько снега выпало зимой?

Как мы уже сказали выше, специалисты пока не подсчитали точный объем осадков. Но сервис Яндекс.Погода сообщает, что в Барнауле в районе Авальмана снежный покров примерно 33 см. Метеокарты сообщают о покрове примерно в 27 см. Ждем ответа от специалистов.

Всего в период весенне-летнего половодья 2024 года распилили более 6 км льда. Очистили и вывезли более 100 тыс. куб. м. снега в городах и районах края. 27 км ливневых стоков и 20 км водоотводных каналов очистили, сообщает ГУ МЧС по региону.

Когда на Алтае начнется паводок, и насколько он страшен - разбор altapress.ru

Снежный покров. 3 Когда вскроются ото льда реки в 2024 году?

Пока ни одна река не вскрылась ото льда. Обычно это происходит в конце марта — начале апреля. При этом уровень воды в Оби в Барнауле составляет 35 см. За сутки он поднялся на 4 см. В прошлом году 19 марта цифра была другой — 126 см.

Выход реки на пойму в Барнауле начнется при уровне воды в Оби в 520 см.

А в районе Усть-Чарышской Пристани уровень воды в Оби составляет 243 см. За сутки он понизился на 5 см.

Когда на Алтае начнется паводок, и насколько он страшен - разбор altapress.ru

Новый мост, Обь, Барнаул, река Обь. 4 Насколько опасен паводок в 2024 году?

Зима принесла Алтаю много сюрпризов. Из-за серьезного перепада температур на земле сформировался прочный ледяной слой, не пропускающий воду в почву.

Активный склоновый сток воды спасатели прогнозируют на третью декаду марта — первую декаду апреля, сообщает «Вечерний Барнаул».

5 Как спасатели готовятся к половодью?

В микрорайоне Затон 5 и 6 марта сотрудники МЧС провели комплексную тренировку.

Участники отработали доставку продуктов питания и предметов первой необходимости, транспортировку пострадавших с помощью высокопроходимой техники и тренировочное спасение провалившегося под лед жителей, сообщили в ГУ МЧС по Алтайском краю.

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Взято отсюда
19.03.2024

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