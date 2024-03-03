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Массажные лапки, мурчащий баритон. 9 котиков из Барнаула, которые ищут надежные руки

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Altapress.ru предлагает взглянуть на умилительных потеряшек из приюта “Ласка”. Каждая из них мечтает найти дом и “своего” человека.

Массажные лапки, мурчащий баритон. 9 котиков из Барнаула, которые ищут надежные руки

Пусик. Гигантский любитель обнимашек. Самый большой в приюте!

Все животные — бывшие бездомные или оставленные людьми, подопечные приюта “Ласка”. Они привиты, стерилизованы и ходят в лоток. Некоторым из них требуется специальный корм и особое внимание.

Чтобы познакомиться с котиками поближе, можно посетить приют “Ласка” а при желании — заполнить анкету на “укотовление” на сайте priuti.ru. Если ваши руки надежные, а сердце открыто для массажных лапок, вы сможете привести к себе милую “мурчалу”.

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Взято отсюда
03.03.2024

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