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Международный день спички – 2 марта. Восемь необычных фактов о виновнице торжества

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Спички изобрели более двух веков назад, но и сейчас ими продолжают пользоваться. 2 марта, в их Международный день, altapress.ru рассказывает восемь фактов о спичках.

Международный день спички - 2 марта. Восемь необычных фактов о виновнице торжества

Спички, огонь.

1. Когда появились первые спички

Первые спички появились в 1805 году благодаря французскому химику Жану Шанселю. Зажигались они от контакта с серной кислотой и нередко взрывались прямо в руках.

В 1830 году применили белый фосфор. Спички с ним воспламенялись от соприкосновения с любой шероховатой поверхностью. Однако белый фосфор – сильнейший яд, и рабочие спичечных заводов нередко умирали от отравления.

Только в 1855 году шведский химик заменил белый фосфор красным. Безопасные спички стали называть шведскими.

2. Сколько стоили спички

Первые спички в Россию завезли в 1836 году. Стоили они недешево – 1 рубль серебром за 100 штук. Но когда через несколько лет в стране появились свои фабрики, то цена упала до 3-5 копеек за сотню.

Международный день спички - 2 марта. Восемь необычных фактов о виновнице торжества

Спичка, огонь.

3. Зачем девушки облизывали спички

В конце XIX века начали производить спички с серой. Фабричные рабочие, обычно это были молодые девушки, облизывали кончик каждой спички, чтобы сделать его жестким после погружения в химический раствор – сульфид цинка, то есть в яд.

4. Пропаганда на коробках

В 1960-х годах Советский Союз был мировым лидером по производству и экспорту спичек. Спичечный коробок стал мощным средством пропаганды, а потом и рекламы. Лозунги перекочевали с плакатов на коробки, которые часто были «визитной карточкой» и даже справочником – там нередко печатали полезную информацию.

Международный день спички - 2 марта. Восемь необычных фактов о виновнице торжества

Реклама нижнего белья Blush Dessous Underwear на спичках.

5. Про коробок

Стандартный спичечный коробок при необходимости можно использовать в качестве линейки – он ровно 5 сантиметров в длину. А придумали его в 1889 году.

6. Страстные филуменисты

На деревянные спичечные коробки и жестяные коробки клеили этикетки. Так родилась целая ветвь коллекционирования – филумения, собирание спичечных этикеток. Страстными филуменистами были королева Вильгельмина Нидерландская и американский президент Франклин Рузвельт.

7. Спичечные произведения искусства

Из спичек часто строят дома, замки, мосты и прочие архитектурные сооружения. Для одних это просто забавное хобби, для других – настоящая страсть.

В Книгу рекордов Гиннесса внесли самую большую в мире конструкцию из спичек, которую создал британский пенсионер Дэвид Рейнолдс. Это копия нефтяной платформы в Северном море. Ее высота – 3,7 м, длина – 6,4 м, вес – около тонны. На необычную конструкцию ушло более 4 млн спичек плюс 8 тыс. долларов на клей.

Международный день спички - 2 марта. Восемь необычных фактов о виновнице торжества

Сувенирный набор спичек.

8. Полмиллиарда спичек в год

Самая большая в Европе спичечная фабрика находится в старинном русском городе Балабаново. Строительство экспериментальной фабрики начали в 1950 году, а сегодня она стала закрытым акционерным обществом «Плитспичпром».

Современная спичечная машина производит полмиллиарда спичек в год.

Источник.

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Взято отсюда
02.03.2024

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