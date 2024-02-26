Мэрия Барнаула требует от федерального ведомства позаботиться о крыше дома-памятника

Администрация Центрального района Барнаула подала новый иск к федеральному ведомству – территориальному управлению Росимуществом, связанный с несоблюдением правил благоустройства. Ранее мэрия пыталась заставить его отремонтировать фасад одного из исторических зданий, и суд принял ее аргументы. На сей раз городские власти рассчитывают принудить ведомство очистить снег с крыши другого дома-памятника, что на пр. Красноармейский, 21. Впрочем, этот иск выглядит несколько запоздавшим.

Барнаул, пр. Красноармейский, 21. Вид со стороны Демидовской площади.

Снег на повестке дня

Здание, включенное в реестр объектов культурного наследия под названием «Алтайского горного управления», входит в казну Российской Федерации, и отвечает за него управление Росимущества. Увы, вопрос об уборке снега с крыши и вокруг него регулярно появляется в повестке дня.

В феврале 2021 года с этим был связан инцидент: козырек деревянного перехода, установленного вдоль здания, обвалился под тяжестью сброшенного с крыши снега. К счастью, никто не пострадал.

В ходе «разбора полетов» в мэрии заявили, что неоднократно направляли требования ответственной организации очистить крышу – на тот момент СМИ называли аграрный университет.

2021 год. Обрушение перехода. Барнаул, пр. Красноармейский, 21.

Но в январе 2023 года администрация Центрального района уже обращалась к другому адресату: теруправлению Росимущества. Тогда мэрия тоже требовала убрать с крыши снег. Заседания несколько раз откладывали, а в апреле дело и вовсе прекратили – видимо, к весне проблема рассосалась.

Нынешний иск об очистке крыши от снега, поданный 11 января, уже тоже выглядит не очень своевременным, тем более, что первое заседание по делу состоится только 21 марта.

Корреспондент altapress.ru, побывавший на месте, не обнаружил снежных навесов или сосулек на крыше. При этом тротуар вдоль пр. Красноармейского, который часть зимы был перегружен снежными завалами, частично освободили от снега – по крайней мере, ходить по нему можно.

Барнаул, пр. Красноармейский, 21.

Герой новостей

Это старинное здание, памятник федерального значения, часто попадает в новости алтайских СМИ. Особенно – в последнее время. В конце декабря 2023 года Росимущество выставило его на торги. Аукцион прошел дважды. Но желающих купить его пока не нашлось.

А еще в 2018 году администрация района пыталась заставить аграрный университет отремонтировать его фасад – уже тогда он находился в неудовлетворительном состоянии. Правда, настаивать не стала, дело прекратили, хотя ремонт так и не начали.

В 2021 году второй иск о ремонте фасада мэрия подала к управлению Росимущества. На этот раз дело довели до конца и ведомство обязали привести здание в порядок.

Из «Правил благоустройства территории Барнаула», утвержденных в марте 2021 года (статья 70):

Наличие сосулек, снежных навесов, накопление снега на крышах, козырьках входных узлов зданий, строений, сооружений, в том числе нестационарных объектов, балконах, лоджиях не допускается .

. Сброс снега с крыш с наружным водостоком, очистка от снега желобов на скатных крышах, очистка снежных навесов, наледи и сосулек с крыш, балконов, лоджий и козырьков обеспечивается собственниками зданий , строений, сооружений, включая нестационарные объекты.

, строений, сооружений, включая нестационарные объекты. Снег, сброшенный с крыш, должен вывозиться на полигон ТБО в течение трех суток с момента проведения работ.

с момента проведения работ. Вывоз снежных валов и куч с территорий общего пользования, образовавшихся в результате сбрасывания снега с крыш, сгребания снега с придомовых территорий, осуществляется лицами, проводившими работы по сбрасыванию, сгребанию снега, в день проведения работ.

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Взято отсюда

26.02.2024