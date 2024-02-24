Микролуние, морозы со слабиной, разорванный ЗИЛ, картофельная болезнь. Что произошло на Алтае 24 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 24 февраля.

Главное за день в Алтайском крае.

Последнее полнолуние зимы пришлось на 24 февраля. Также в эту ночью земляне смогут наблюдать микролуние. В Китае микролуние называют Расцветающей Луной, его связывают с весенним пробуждением природы. Жители Алтайского края смогут внимательно следить за полной Луной — небо по-весеннему ясное. Даже ночью.

Морозы каконец дали “слабину” и начали отступать. Наступила нормальная комфортная погода.

А вот у Китайского рынка в наукограде ЗИЛ разорвало. К счастью, в машине никого не было. Ведется разбирательство.

О заражении хлеба картофельной палочкой предупредили жителей Алтайского края. При этом споры не могут развиваться в сухарях и в сушках, и в слишком кислой среде ржаных сортов хлеба. Картофельная болезнь поражает преимущественно пшеничный хлеб. Есть зараженный хлеб нельзя.

Еще один выходной постарайтесь провести с пользой — погуляйте в парке, устройте гонку на лыжах, покажите на катке, как вы виртуозно делаете виражи и перекидные. Еще немного — и весна. И зимние развлечения будут отложены до следующего сезона.

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Взято отсюда

24.02.2024