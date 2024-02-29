Министр прокомментировал трудности создания особой экономической зоны и новаторского завода на Алтае

Заводы в 2023 году стали, можно сказать, героями экономики Алтайского края. Они не только увеличили производство, зарплаты и численность работников. По данным ФНС, доля поступлений налогов от обрабатывающей промышленности за год возросла с 32 до 36%. О том, с чем связан рост, какие трудности преодолевает инвестор уникального строящегося завода в Шипуново и почему создание особой экономической зоны промышленного типа – долгая история, глава минпромэнерго края Вячеслав Химочка рассказал в ходе интернет-форума 27 февраля. Приводим главное.

Завод.

Об оборонных предприятиях и гражданском секторе

Рост промпроизводства в крае связан в первую очередь с работой предприятий гражданского, а не оборонного сектора, отметил министр. Ведь предприятия ОПК производят только 5% промышленной продукции региона.

Так, производство комплектующих для автотранспортных средств возросло на 45,9%. Большой вклад в это внесли «Барнаултрансмаш» (выпуск двигателей внутреннего сгорания) и УК «АЗПИ» (автокомпоненты), объяснил Вячеслав Химочка. Напомним, «АЗПИ» поставляет топливные системы на «КамАЗ», Минский моторный завод и другим.

Большой вклад внесли и заводы «Алтайвагон» и «Барнаульский ВРЗ», тоже не оборонные: они изготовили 10 753 вагона, что на 11% больше, чем в 2022 году (9 621 вагон). Увеличили производство «Алтайвитамины» и «Эвалар» – за счет них выпуск лекарственных средств возрос на 12,7%.

“Ренессанс-Косметик”.

Среди других растущих предприятий гражданского сектора Химочка упомянул «Ренессанс Косметик», ГК «Спецобъединение», «Тонар» и «Мартика», которые вывели на рынок десятки новых изделий. При этом министр отметил, что примеров намного больше.

О создании особой экономической зоны промышленного типа

Судя по ответу министра, особой зоны для промышленников, о которой начали говорить еще в 2021 году, в Барнауле еще нет, и вот почему.

На ее создание требуется до 3-4 лет, об этом говорит практика других регионов. Процесс включает проработку градостроительных, инженерных, производственных, экономических, бюджетных вопросов и синхронизацию различных программ развития как государственных, так и реализуемых предприятиями.

И есть ряд ограничений, связанных как с изменением федерального законодательства в сфере особых экономических зон, так и градостроительного характера, требующих дополнительной проработки. Над этим сейчас и ведется работа.

Вячеслав Химочка. Экспертный совет “Промышленность и энергетика” премии “Менеджер года-2023” в ИД “Алтапресс”.

О строительстве нового завода в Шипуново

Министр коротко пояснил, как идет строительство предприятия по утилизации гречневой лузги с получением из нее активированного угля в Шипуново. Здесь, по его словам, предполагается создание уникального производства по собственной технологии, не имеющей аналогов.

Предприятию «Карбон» (руководитель – Юрий Юрченко) для реализации этого проекта выделен льготный заем из Фонда развития промышленности на сумму более 500 млн рублей.

Однако, как объяснил министр, инвестор столкнулся с рядом технических сложностей, связанных с поставкой комплектующих от иностранных производителей – они не соответствовали заявленным характеристикам и вышли из строя при проведении испытаний.

Вячеслав Химочка.

Инициатору проекта пришлось частично изменить технологию, заложенную в проект. На это потребовалось значительное время, а также вложение дополнительных собственных средств – более 100 млн рублей. Но, несмотря на эти сложности, реализация проекта продолжается.

Министр добавил, что спрос на продукцию «Карбона» имеется – в минпромэнерго края неоднократно поступали звонки от предприятий, заинтересованных в приобретении активированного угля.

О примерах эффективного импортозамещения

Химочка отметил, что есть немало примеров, когда наши предприятия замещают иностранные комплектующие и даже станочный парк и сельхозтехнику. Среди них – уже названный “Алтайский завод прецизионных изделий”, а также “Алтайский химпром”, который разработал новые компоненты для химической и нефтяной промышленности. И они оказались весьма востребованы.

Отдельно он отметил успехи Алтайского приборостроительного завода “Ротор” – он расширяет сотрудничество с компаниями Госкорпорации «Роскосмос». Ранее в минпромэнерго края рассказывали, что завод “Ротор” освоил в 2023 году производство 147 новых изделий спецназначения.

АПЗ «Ротор».

В том числе – три вида приборов из состава автоматизированного комплекса навигации и гиростабилизации, два вида комплектов для центрального пульта штурмана навигационного комплекса, замок из состава устройства отделения космических аппаратов, а также 138 деталей и сборочных единиц для самолетов Су 30, ЯК 130, вертолетов Ми-8 и элементов каркасов солнечной батареи космических аппаратов.

О налогах, уплаченных промышленностью

Предприятия, относящиеся к добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам и энергетике, суммарно уплатили в консолидированный бюджет Алтайского края 24,1 млрд рублей налогов и страховых вносов, что составило почти четверть всех поступлений.

О господдержке промышленности в 2023 году

Общая сумма господдержки алтайских предприятий на федеральном и региональном уровнях составила 3,8 млрд рублей, из которых субсидии и гранты 838,7 млн, льготные займы – 3 млрд.

В частности, по программе промышленной ипотеки предприятиями края получено 10 льготных займов на общую сумму 1 млрд рублей. По программам Фонда развития промышленности – 1,6 млрд рублей. Фонд развития Алтайского края предоставил 10 займов на общую сумму 419,6 млн. рублей (2022 год – 10 займов на 360 млн рублей).

РЗЗ производство сельхозтехники.

Субсидии получили по следующим направлениям:

производители сельскохозяйственной техники – 309,4 млн рублей

производители спец техники и оборудования – 22 млн рублей

на выпуск и поддержку гарантийных обязательств высокопроизводительной техники – 194,5 млн рублей

в связи с гарантией обратного выкупа – 88,7 млн рублей

на транспортировку продукции – 6,9 млн рублей

на транспортировку сельхозтехники – 2,2 млн рублей

Все механизмы поддержки будут действовать и в текущем году, заверил министр. Объемы сохраняются на уровне 2023 года, а по ряду направлений даже увеличиваются.

ТЭЦ Ярового.

О теплоснабжении Ярового

Вячеслав Химочка отметил, что ТЭЦ Ярового когда-то проектировалась для других условий – для промышленного предприятия, сегодня ее мощность не востребована. После анализа ситуации принято решение о строительстве в городе более эффективного теплоисточника – новой угольной водогрейной котельной мощностью 110 Гкал в час.

Проектно-сметная документация готова и проходит госэкспертизу. Что касается источников финансирования, то прорабатывается возможность в том числе привлечения средств федерального бюджета.

Алтайский шинный комбинат.

О результатах управления корпорации «Росхим»

С октября 2023 года корпорация «Росхим» является управляющей компанией шинных заводов «Нортек» и «ЯШЗ Авиа» и собственником акций завода «Кучуксульфат». Однако делать выводы об эффективности руководителей предприятий и результатах работы за этот период преждевременно, объяснил министр.

При этом негативных тенденций на этих заводах в этот период не зафиксировано. Все они работают стабильно, численность работников обоих шинных заводов с октября 2023 года увеличилась на 115 человек. На заводах планируется увеличивать зарплату сотрудникам и наращивать объемы.

«Кучуксульфат» тоже планирует в 2024 году увеличивать численность сотрудников, поднять зарплату и наращивать инвестиции в основной капитал. Прогнозируется рост объемов производства.

“Кучуксульфат”.

Об объеме промпроизводства в денежном выражении

Общая стоимость произведенной и отгруженной промышленной продукции в регионе превысила 668 млрд рублей. Это на 5,9% больше, чем в 2022 году (631 млрд рублей).

При этом Вячеслав Химочка считает, что основное влияние на этот показатель оказал не рост цен, а увеличение физических объемов производства. Индекс промпроизводства за 2023 год составил 105,8 %.

Наиболее высокие темпы прироста отмечены в изготовлении одежды – в 1,7 раза – и кожи – в 1,6 раза. Более чем на 40% увеличилась выручка в производстве электроники и автокомпонентов.

О начале 2024 года

Министр порадовал тем, что рост производства в регионе продолжается и в 2024 году. Индекс промышленного производства по итогам января 2024 года составил 105,3%. В том числе в добыче полезных ископаемых – 98%, в обрабатывающих производствах – 106,1%, в энергетике – 98,8%, в коммунальной сфере – 109,5%.

“Алтайвагон”.

Наибольшая динамика зафиксирована в производстве котельного оборудования и оборонной продукции (152,5%), вагоностроении (132,3%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (128,8%), лекарственных средств (127,5%), химических веществ (112,7%), автокомпонентов (112,6%).

В отрицательной зоне производство электрического оборудования (68,2%), что связано с графиком отгрузки. Ключевое предприятие отрасли «Алттранс» по итогам года планирует рост объемов выпуска продукции в натуральном и денежном выражении.

Кроме того, в отрицательной зоне производство кокса (96,5%). Ведущее предприятие отрасли «Алтай-Кокс» в 2023 году начинало январь тоже с падения, но в течение года наращивало выпуск.

В целом, министр ожидает поступательное развитие промышленности и в 2024 году, и в последующие годы.

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Взято отсюда

29.02.2024