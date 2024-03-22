Может «вылезти» все что угодно. Барнаульский врач рассказала, как проявляется весеннее обострение и чем в этот период можно себе помочь

Заведующий консультативно-диагностической поликлиникой №14 Эльвира Шляхова рассказала altapress.ru, какие болезни чаще всего проявляются в начале весны и какая профилактика может помочь пережить смену сезонов.

Медицина. Здоровье. Простуда. Грипп.

Чем можно заболеть?

Специалист рассказывает: к концу зимы организм человека достаточно сильно истощается. Питательные вещества, которые он получил за прошлое лето, витамины, в том числе витамин D — к этому времени все это уже на исходе. Иммунитет человека снижается.

Самая распространенная напасть в такое время — инфекции. Во-первых, всевозможные ОРЗ. Также есть риск, что обострятся такие заболевания, как ветряная оспа — особенно у детей.

Простуда

«Могут усугубляться такие заболевания, как цистит, пиелонефрит, бронхит, бронхиальная астма, ХОБЛ, — перечисляет Эльвира Шляхова. — Это связано с тем, что солнце уже припекает, а воздух еще холодный. Люди рано меняют одежду на более легкую, и возникает переохлаждение. Если в организме есть какие-то вялотекущие инфекции — они могут обостриться».

Во-вторых, когда начинается цветение растений (например, береза — очень значимый аллерген), просыпается аллергия. Частые заболевания — конъюнктивит и ринит. Чешутся глаза, нос заложен. Вдобавок — кашель.

В-третьих, могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания, возникать проблемы с давлением. Это чаще всего связано со скачками температуры и атмосферного давления. Особенно это сказывается, когда наступает нетипичная для сезона погода.

«Из-за того, что нам не хватает солнца и витаминов, возникают различные депрессивные состояния, — отмечает заведующий поликлиникой. — Могут усугубляться расстройства. Из-за резкой смены температуры и переохлаждения под ударом оказываются суставы. В целом, из-за того, что организм к весне истощен, может «вылезти» вообще все что угодно».

Витамин D.

Чем себя можно поддержать?

Врач отмечает, что первую очередь, поддерживать себя нужно за счет не каких-то лекарственных препаратов, а здорового образа жизни.

«Это элементарно, я думаю, но у нас народ как-то не очень это понимает, — рассуждает Эльвира Шляхова. — Но, на самом деле, это основа всего, потому что если не менять образ жизни, невозможно будет какие-то заболевания вылечить или предотвратить. Обязательно нужно гулять, проветривать помещения. Важно соблюдать гигиену, мыть руки. В местах большого скопления людей, особенно, например, при посещении поликлиники, лучше продолжать носить маски. После посещения общественных мест нужно обязательно мыть руки, промывать носовые пазухи — дополнительно помогать слизистой очищаться».

Прогулка.

Если у человека есть хроническое заболевание, то важно выполнять все рекомендации врача, принимать все прописанные лекарственные препараты. Гипертоникам специалист рекомендует в прямом и переносном смысле держать руку на пульсе: регулярно измерять артериальное давление, вести дневник. Тем, кто болеет бронхиальной астмой, стоит чаще проходить обследования.

«Это действительно очень важно, когда у человека есть какая-то цель в жизни, — рассуждает специалист. — Нужно иметь какое-то дело, чтобы некогда было болеть, чтобы было, на что отвлекаться. Стоит также стараться избегать стресса, общения с неприятными людьми. И, конечно, сохранять позитивный настрой».

Аллергикам же врач рекомендует по мере необходимости принимать антигистаминные препараты, носить маски и использовать специальные мази.

И не стоит забывать про еду. Нужно восполнять витамины. Хотя фрукты и овощи сейчас далеко не летние, клетчатка и другие питательные вещества в них все-таки есть, и употреблять таких продуктов стоит больше. Не повредит, если чуть меньше употреблять тяжелой пищи — например, мяса или булочек.

Абрикосы. Фрукты

Поститься сейчас — вредно или полезно?

Заговорив о еде, нельзя не вспомнить про Великий пост. Мы уточнили у врача, насколько это полезно.

«Дело в том, что любые перекосы в какую-нибудь сторону всегда вредны, — считает Эльвира Шляхова. — Люди, которые не понимают сути поста, считая, что это просто какая-то диета, могут существенно себе навредить. Например, человек не знал, что у него анемия. Он резко отказывается от мясных продуктов. У него и так не вырабатывается достаточное количество гемоглобина, теперь еще и извне не поступает. Естественно, это может закончиться очень плохо. Есть астеничные люди, которым обязательно нужно употреблять мясные продукты. Есть пациенты с желудочно-кишечными заболеваниями, которым в принципе нельзя питаться небрежно. Некоторые заболевания кишечника не предполагают большого количества клетчатки — это чревато вздутиями, воспалительными процессами. К посту, наверное, сначала надо подготовиться душевно, и потом уже приступать».

Завтрак. Каша. Пост.

Что если все-таки заболел?

Самолечение специалист не рекомендует однозначно. Нужно всегда обращаться в поликлинику.

Врач объясняет: пациент, не имея медицинского образования, не сможет полностью оценить, что с ним происходит, особенно если какие-то симптомы возникли впервые. Даже если пациент знает свой диагноз. Если что-то идет не так, как обычно, это может быть признаком как прогрессии уже имеющегося заболевания, так и возникновения нового.

Сезон гриппа и простуды.

Правильный диагноз может поставить только врач. В процессе самолечения можно пропустить что-то очень серьезное — например, простое, на первый взгляд, ослабление организма может оказаться симптомом онкологии. Поэтому в эту пору первого тепла и пробуждения болезней важно слушать свой организм и акцентировать внимание на изменениях.

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Взято отсюда

22.03.2024