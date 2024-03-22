На стагнирующем рынке муки Алтайского края появится еще одно производство

Сельхозпредприятие “Рыбинское” и агростроительная компания “Союз” в 2024 году намерены реализовать инвестпроект в Каменском районе. Речь идет о возведении элеваторного комплекса и мельницы. Несмотря на то, что ситуация на рынке зернопереработки региона достаточно непростая, количество предприятий ежегодно увеличивается.

Мука.

Как рассказал Михаил Щербаков, заместитель директора по производству АСК «Союз», уже установлены каркас элеватора, емкости для хранения зерна и необходимое оборудование.

На данном этапе возводится здание будущей мельницы.

“Запуск элеватора запланирован на август, сама мельница будет введена в эксплуатацию чуть позже, по мере строительства основного здания, — пояснил порталу “Алтайский крестьянин” Михаил Щербаков. — Оборудование для мельницы уже закуплено”.

Элеваторный комплекс агропредприятия рассчитан на хранение 9 тыс. тонн зерна. Проектная мощность мельницы — 75 тонн муки в сутки.

Кто еще построился

В 2023 году на полную мощность заработала новая мельница в Целинном районе. Ее с 2017 года строило сельхозпредприятие “Вирт”.

Мельничный комплекс в Целинном районе.

Перерабатывающая мощность мельницы составляет 190 тонн сырья в сутки. Однако наращивать ее решено было постепенно, запустив сначала одну линию на 95 тонн, а за ней аналогичную вторую. Оборудование из Италии было доставлено в Дружбу еще осенью прошлого года.

Мельница выпускает муку второго, первого и высшего сортов, а также манную крупу.

Что происходит на рынке

По итогам 2023 года производство муки в Алтайском крае составила 906,1 тыс. тонн, что на 4,2% ниже уровня 2022 года.

Руководитель “Алтайпищепрома” Александр Большаков в декабре прошлого года отмечал, что выпуск муки в крае демонстрирует снижение на протяжении длительного периода.

Начальник Алтайпищепрома Александр Большаков

“В прошлом году было тоже снижение на 5%. Если еще восемь лет назад производилось 1,3 млн тонн этого продукта, то сегодня уже меньше миллиона. Здесь нашим переработчикам и всем нам, как управлению, надо подумать, куда мы идем”, – отмечал Большаков.

Главная проблема алтайских мукомолов в 2023 году связана с ценами на пшеницу. Из-за проблем с экспортом из европейской части страны и таможенных пошлин стоимость зерна в этих регионах оказалась ниже, чем, например, в Сибири.

Здесь основной импортер – Казахстан, продолжает закупать пшеницу без учета таможенных пошлин.

Мельничный комплекс в Целинном районе.

Сложившиеся обстоятельства делают мукомолов Алтайского края не конкурентоспособными в европейской части России, где проживает большая часть населения, учитывая, что продукцию туда еще нужно довести.

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Взято отсюда

22.03.2024