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О чем сказал в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Главное

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Президент РФ Владимир Путин 29 февраля обратился в Гостином дворе с посланием к Федеральному собранию. Послание длилось 2 часа 6 минут.

О чем сказал в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Главное

Послание Президента Федеральному Собранию.

Первую часть послания президент посвятил отношениям со странами Запада и принятым мерам по защите страны.

Вооружение

Сдержать развитие России у стран Запада не получится — в том числе из-за новых вооружений, которые уже встали на вооружение и были использованы, указывает РБК.

«В состоянии полной боевой готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы», — сказал Путин.

На боевом дежурстве находятся гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал», гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные комплексы «Пересвет». Также в бою уже был использован ударный гиперзвуковой комплекс «Циркон».

Также ВС РФ планируют продемонстрировать на боевом дежурстве первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат».

Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

Переговоры

Россия готова к переговорам с США по стратегической стабильности. Однако вести эти переговоры Москва будет только на основе учета своих интересов, сказал глава государства.

Нацпроекты

Российский лидер сообщил о запуске пяти новых нацпроектов.

  • Так, «Семья» призван повысить уровень рождаемости в стране.
  • Цель национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» — увеличение к 2030 году средней продолжительности жизни до 78 лет.
  • Национальный проект «Молодежь России». В рамках этого нацпроекта будет оказана поддержка учителям и наставникам.
  • Проект «Кадры» — для укрепления связки всех уровней образования.
  • Национальный проект «Экономика данных». На его реализацию будет направленно не менее 700 млрд. рублей.

Бросай пить — вставай на лыжи!

За последние годы в России в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. По словам президента, это одно из самых значимых достижений.

Президент уверен — нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью. Уже со следующего года будут предоставляться налоговые вычеты для всех, кто регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО.

И российский лидер вспомнил народную шутку: “Бросай пить — вставай на лыжи!” По мнению президента, это тот самый случай, момент такой настал.

Также Путин отметил — россияне снизили употребление алкоголя, что положительно сказывается на здоровье нации.

Кредиты регионов

Путин объявил о списании двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам. По его словам, это сохранит им около 200 млрд руб. ежегодно. Эти средства можно будет тратить только на проекты развития и инфраструктуру.

О бизнесе и призвании власти

Бизнес должен работать в российской юрисдикции и не вывозить деньги за рубеж, где «можно все потерять», заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что «никому не позволено притеснять людей» и что «нужно людям, в том числе предпринимателям, помогать. В этом призвание власти», — заявил Путин.

О доле импорта

Путин призвал снизить долю импорта в ВВП до 17% к 2030 году.

Глава государства отметил — Россия сама должна производить «потребительские товары, лекарства, станки».

МРОТ

МРОТ с 2020 года вырос в полтора раза, к 2030 году он должен вырасти до 35 тыс. руб., сказал Владимир Путин.

Запас прочности

Российская экономика в прошлом году росла темпами выше мировой, опередив страны «Большой семерки», заявил российский лидер. По его словам, огромную роль сыграл «запас прочности, созданный за последнее десятилетие».

ЕГЭ

У выпускников появится возможность по собственному выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов, сообщил Владимир Путин.

Оплата труда бюджетникам

Нужно совершенствовать оплату труда в бюджетной сфере, отметил Путин. Он заявил, что “уровень зарплат даже в соседних регионах разный. А работа учителя и врача одинаково тяжелая. Разрыв зарплат от региона к региону несправедлив. Проблему надо решать”.

Газ в садоводства

Владимир Путин объявил о планах газифицировать Камчатский край и некоторые другие районы. И поднял проблему социальной газификации.

“Льготным категориям, в том числе и семьям участников СВО, помогаем с проведением газа внутри участков», — сказал он.

Президент также отметил — СНТ не подпадают под программу социальной газификации.

«Надо расширить программы и продолжить сети до границ участков.

Об элите

Президент отметил, что постоянно встречается с участниками специальной военной операции.

Такие люди «не кичатся успехами, но в переломные моменты берут на себя ответственность», и таким «можно доверить Россию в будущем».

«Слово элита себя дискредитировало. Особенно те, кто набили карманы за счет процессов. Они точно не элита. Подлинная элита это те кто служит России», — подчеркнул президент.

Время героев

Путин объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников специальной военной операции. Они смогут подать заявку на участие с 1 марта.

Ветераны и участники военной операции «смогут в приоритетном порядке получить образование и специальность в ведущих вузах».

Секундомер

Это послание стало самым длинным посланием Путина к Федеральному собранию. Оно длилось 2 часа 6 минут.

Прошлое самое длинное послание — 1 час 55 минут — было в 2018 году.

В 2023 году Путин признался ветеранам, что сам бы с трудом выслушал свое послание.

Глава государства сказал это в ходе общения с ветеранами боевых действий.

По словам российского лидера, сказать легче, чем слушать два часа.

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Взято отсюда
29.02.2024

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