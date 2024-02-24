О заражении хлеба картофельной палочкой предупредили жителей Алтайского края. Как выявить

Жителей Алтайского края предупредили о заражении хлеба картофельной палочкой — это связано со снижением качества зерна в прошедшем сезоне, указывает vesti22.tv.

Споры такой палочки споры гибнут только после кипячения в течение шести часов. При этом споры не могут развиваться в сухарях и в сушках, и в слишком кислой среде ржаных сортов хлеба.

Употреблять в пищу такой хлеб нельзя.

Как выявить

на изломе ощущается неприятный запах, отдаленно напоминающий аромат переспелой дыни;

мякиш темнеет, меняется его структурно-механические свойства — он становится заминающимся и липким;

в мякише появляются нити, через какое-то время он превращается в клейкую массу грязно-коричневого цвета

когда болезнь зашла далеко, появляется запах гниющих фруктов.

Употреблять хлеб в пищу нельзя уже сразу после того, как проявляются первые признаки, поэтому нужно следить за тем, в каком состоянии он находится после того, как был принесен из магазина, указывает roscontrol.com.

Важно

Картофельная болезнь поражает преимущественно пшеничный хлеб.

Картофельная палочка при распаде продуцирует различные токсичные вещества. Самое безопасное, что может вызвать картофельная болезнь — нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Хлеб.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

24.02.2024