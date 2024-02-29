ОСАГО на день, комфорт для животных и VPN. Что изменится в жизни россиян в марте 2024 года

Договоры ОСАГО можно будет заключать даже на один день, деньги из лишенного лицензии банка можно будет вернуть легче, а торговцев животными обяжут создать для питомцев комфортные условия. Рассказываем, какие законы вступают в силу в марте 2024 года.

Автомобиль. Скорость. 1 Однодневный договор ОСАГО

Со 2 марта можно будет приобрести полис ОСАГО хоть на один день. А если точнее – от одного дня до трех месяцев и от трех месяцев до года.

Сейчас оформить страхование можно в основном только на срок больше года. Меньше – только в редких случаях, например, если на купленном авто еще нужно добраться до места регистрации. Ситуации такие происходят нечасто, поэтому краткосрочные договоры ОСАГО вводят только сейчас. Насколько они будут востребованы – покажет время.

Автомобиль.

Авторы законопроекта рассчитывают, что в первую очередь новые полисы пригодятся таксистам, которые трудятся на этой работе временно, и водителям, которые ездят редко.

Впрочем, денежной выгоды от приобретения такой страховки точно не будет, поскольку ее стоимость, например, за 10 дней будет всего лишь в два раза меньше, чем за год.

2 Нет рекламе VPN

С 1 марта будет запрещено рекламировать VPN. В России и без того с 2020 года были запрещены сервисы обхода блокировок, однако теперь грядет еще и запрет на их популяризацию.

Интернет.

По мнению Александра Хинштейна, главы комитета Госдумы по информполитике, не все пользователи VPN осознают опасность таких сервисов. Ведь при их использовании личная информация человека добровольно передается в руки третьему лицу, отметил он. И в большинстве случае создатели VPN халатно относятся к хранению данных, поэтому якобы происходят постоянные утечки.

3 Деньги из лопнувших банков

С 19 марта можно будет онлайн вернуть деньги из банка, у которого отозвали лицензию. Запросить компенсацию можно будет на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или на Госуслугах.

Бизнес. Деньги.

Вернуть таким способом все еще можно до 1,4 млн рублей в общей сложности на одного человека, совокупно со всех счетов и вкладов. Получить больше станет возможно (в теории) в процессе ликвидации и продажи банковского имущества.

А с 25 марта система страхования будет включать депозиты малого и среднего бизнеса.

4 Требования к ипотечным кредитам

С 1 марта ЦБ примет меры, чтобы ограничить риски закредитованности граждан.

Так, Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для граждан, у которых высокий показатель долговой нагрузки (ПДН). Смотреть будут на соотношение платежей по всем долгам человека к его доходам.

Деньги. Налоги.

В Центробанке считают, что выросшие надбавки помогут улучить стандарты кредитования и поспособствуют более сбалансированным темпам роста ипотеки.

Регулятор подчеркивает, что первый взнос на ипотеку принципиально должен быть взят из собственных средств человека. Но сейчас нередки случаи, когда граждане для этого берут кредит. Из-за чего возрастают риски чрезмерной долговой нагрузки граждан и снижения качества портфеля для банков.

Однако если ситуация придет в норму, то есть банки вернут более консервативные стандарты жилкредитования, надбавки могут смягчить. Об этом пообещали в ЦБ.

5 Маркировка сельхозживотных

Обязательную маркировку сельхозживотных начнут с 1 марта. Уникальный номер будут присваивать коровам, свиньям, домашним птицам, козам, овцам, оленям, верблюдам и прочим. Более того – даже пчелам и выращенным рыбам. Все они попадут в единую базу данных.

Учхоз “Пригородное”. Коровы.

Домашних питомцев маркировать не будут.

Идентификация необходима для борьбы с заразными болезнями животных, чтобы было удобнее выявить источники и пути распространения. Учет будет бесплатным, а вот плата за маркировку ляжет на плечи владельцев.

6 Торговля животными

Еще одно новшество про животных касается мест торговли ими – зоомагазинов, рынков и так далее. С 1 марта на уровне закона закрепляется условие, что в таких местах можно будет продавать только здоровых зверей с соответствующим ветеринарным документом в наличии. Заболевших животных нужно будет изолировать и вылечить.

Зоомагазин.

Кроме того, зверюшкам нужно будет устроить соблюдение режима: освещение должно быть естественным и чередоваться, чтобы соблюдать цикл день-ночь.

В остальном же по каждому виду питомца требования будут разные, будь то рыбка, собака, кошка, рептилии, грызуны и так далее.

Например, котам нужно будет обустроить когтеточку. Рыбам, моллюскам и ракообразным – еженедельно менять 30% воды. А щенята и котята должны содержаться при температуре на ниже 22 и не выше 26 градусов.

7 Смогут изымать табачную и никотиносодержащую продукцию

С 1 марта начнется госрегулирование оборота табачной продукции. Производителям нужно будет получить лицензию не только на поставку, хранение, сырье для выпуска, их импорт и экспорт, но и на оборудование.

Под закон попадает вся табачная и никтотиносодержащая продукция. Розничной торговле лицензия пока не потребуется, однако государство сможет устанавливать собственные цены и запрещать продажу в не в потребительской упаковке.

При нарушении условий государство получить возможность изъять товар.

Сигарета.

Подобный закон уже давно работает в алкогольной сфере, благодаря чему бизнес удалось вывести из тени. Такой же эффект власти ждут от табачного закона.

Между тем нелегальные табак и никотин занимают 10-15% от рынка, что равняется примерно 100 млрд рублей недополученных доходов.

8 Этикетки на вине будут выглядеть по-другому

С 1 марта этикетка на вине должна будет рассказать покупателю не только о сорте винограда, месте его выращивания и годе урожая, но и о производителей.

Вино. Алкоголь.

Информация должна быть указана с любой стороны бутылки, шрифтом кеглем не менее 8 пунктов.

Продукция, вышедшая до обновления закона, может спокойно лежать на полках до момента продажи или до окончания срока годности.

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Взято отсюда

29.02.2024