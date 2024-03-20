Плывут они в Бразилию. В Барнауле прошел Мужской клуб для вип-персон, посвященный невероятным путешествиям

Первое в этом году собрание «Мужского клуба» ИД «Алтапресс» состоялось на прошлой неделе в Барнауле в загородном комплексе «Золотая подкова». Видные предприниматели, общественники, руководители крупных компаний края встретились узким кругом, чтобы поговорить об экстремальных путешествиях от Антарктиды до Бразилии.

Встреча "Мужского клуба" в Барнауле. 14 марта 2024 года.

К берегам Антарктиды

Алексей Котельников — заслуженный путешественник России. Статистика его 30-летних странствий исчерпывается фразой: «не был пока в 11 странах мира».

Участникам «Мужского клуба» Алексей Котельников рассказал о том, что с ним случилось в июле прошлого года, и это было в Арктике.

К берегам Северного Ледовитого океана он отправился из Мурманска на атомном ледоколе. Температура воздуха в тот момент была +30, и с каждым часом движения к полярному кругу она опускалась на один градус.

Путешествие Алексея Котельникова в Антарктиду.

Путешествие Алексея Котельникова в Антарктиду.

Путешествие Алексея Котельникова в Антарктиду.

12 дней путешествия вместили в себя полет над Арктикой, купание в Северном Ледовитом океане с глубиной больше четырех километров, обеды на льдинах и лицезрение белых медведей.

А еще посещение покинутой полярной станции с самой северной почтой и гостиницей для туристов. Алексей Котельников рассказал, как из-за движения льдов лодки с туристами часами не могли причалить к своему атомоходу.

От Марокко до Бразилии

Барнаульский путешественник Александр Проваторов – не менее опытный. Он неоднократный чемпион и призер СССР и России по водному и спортивному туризму.

Одна из последних экстремальных историй — 3 тыс. морских миль на парусном катамаране через Атлантику. Вместе с напарником Андреем Светашовым из Санкт-Петербурга они смогли проплыть от берегов Марокко до Бразилии.

Изначально в регате должны были участвовать пять лодок, но отважиться на такое путешествие решилась только одна.

Барнаулец Проваторов отвечал за техническое состояние судна и приготовление еды. Напарник — за все остальное. Им двоим пришлось не сладко – из 23 дней путешествия спокойных, не штормовых было всего пять.

Александр Проваторов,

барнаульский путешественник:

До поездки я думал, что самым сложным будет находиться вдвоем в замкнутом пространстве – в таких условиях люди морально устают друг от друга. Но ничего этого не случилось, нам просто было некогда скучать от безделья.

Зато терпеть пришлось все остальное — например, жесткий аскетизм и въедливую морскую соль, которая проникала везде, где только можно.

Встреча “Мужского клуба” в Барнауле. 14 марта 2024 года.

Уже на берегу, отдыхая в пятизвездочном бразильском отеле, Александр Проваторов проспал больше 20 часов подряд. «Не могли меня разбудить. Думали, что умер», – посмеялся он.

По тропам Непала

Основатель барнаульской компании «Агроном» Андрей Яковлев к числу великих путешественников себя не причисляет, потому что скромный. Хотя на его счету тоже немало интересных историй, одна из которых произошла год назад.

Андрей решил отправиться в Непал и дойти до базового лагеря Эвереста. В далекую страну путь был непростой: через Новосибирск, Ташкент, Дели и Катманду.

Встреча “Мужского клуба” в Барнауле. 14 марта 2024 года.

Все, как говорится, налегке — купить необходимое снаряжение путешественник решил прямо на месте. С собой взял только удобную обувь.

Непал он сравнивает с индийским кино — все аутентичное, красочное, необычное. Первым делом он посоветовал отправиться на местный рынок, чтобы почувствовать атмосферу.

В базовый лагерь, расположенный на высоте 5354 метров, Андрей добрался пешком, преодолев несколько перевалочных пунктов.

Обратно спускался не просто так — по пути собирал мусор, оставленный другими путешественниками. «Люди, которые свинячат, найдутся везде», – объяснил он.

По просторам Африки

Барнаулец Роман Яковлев — не предприниматель, а ученый: энтомолог, профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии АлтГУ и совсем не кабинетный «житель».

За годы, проведенные в экспедициях, он собрал коллекцию из 25 тысяч бабочек, успел посидеть в тюрьме Ирака за «шпионаж» и познать, что такое свобода.

На «Мужском клубе» он рассказал о поездах по Монголии и Южной Африке. По его мнению, подходящей страной для путешествий по африканскому континенту является Намибия.

Встреча “Мужского клуба” в Барнауле. 14 марта 2024 года.

Там нет жесткого криминала, как например, в ЮАР, зато есть шикарное разнообразие фауны. Значит, будет на что посмотреть.

А еще в Намибии прекрасно развит туризм. «Арендовать 200 машин для поездки по саванне тут не составляет никакого труда», – объяснил ученый.

При этом стоит соблюдать определенные меры безопасности. В ЮАР посоветовал не носить с собой наличные, дорогую аппаратуру, не ходить по барам.

Что еще было интересного

Партнеры «Мужского клуб»а традиционно удивляют гостей. Автоцентр АНТ, официальный дилер автомобилей JETOUR в Алтайском крае, представил брендовые кроссоверы этой марки.

Встреча “Мужского клуба” в Барнауле. 14 марта 2024 года.

JETOUR – бренд кроссоверов и внедорожников для путешествий.

Jetour разработал стратегию Travel+, согласно которой создает автомобили SUV-сегмента, предлагая современным людям и семьям разумные решения для активных путешествий.

Автоцентр предлагает достойный сервис и широкий выбор моделей автомобилей JETOUR. АНТ приглашает познакомиться с новым брендом кроссоверов и пройти тест-драйв.

Прогрессивный и смелый дизайн автомобилей JETOUR, передовое техническое оснащение никого не оставят равнодушным.

Ювелирный Дом «ЭЛИТА» удивлял безупречными украшениями уральского бренда Ringo (Ринго), впервые представленными в Барнауле.

Встреча “Мужского клуба” в Барнауле. 14 марта 2024 года.

Эти украшения – мощные талисманы. Они несут в себе культурный код, глубокие смыслы, раскрывающиеся только в соединении с их обладательницей.

Кольца, браслеты, серьги из золота с россыпью драгоценных камней (изумрудов, рубинов, сапфиров, бриллиантов), выложенных в виде солярных символов, станут отличной основой фамильных драгоценностей.

Встреча “Мужского клуба” в Барнауле. 14 марта 2024 года.

Отличных раков прекрасно готовит наш друг и партнер – первая раковарня на Алтае «Где раки!». Свои угощения подготовила и компания «Золотые сыры Алтая».

Опрос

У партнеров «Мужского клуба» на этот раз мы решили спросить: «А какое экстремальное путешествие хотели бы воплотить в жизнь вы?»

Встреча “Мужского клуба” в Барнауле. 14 марта 2024 года.

Ирина Бубенко,

региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае:

Если будет такая возможность, я с удовольствием отправлюсь в Австралию. Природа этого континента и животный мир без сомнения подарят невероятные эмоции и впечатления. Хочу сказать, что Альфа-Банк проводит много корпоративных конкурсов, победители которых в качестве приза отправляются в разные путешествия, например, в Японию или на Сейшельские острова. Наши сотрудники также бывали в самых красивых городах России. А я как патриот Алтайского края могу сказать, что у нас тоже много прекрасных мест, куда хочется возвращаться.

Встреча “Мужского клуба” в Барнауле. 14 марта 2024 года.

Оксана Некрасова,

владелица сети ювелирных бутиков «ЭЛИТА», ювелирный эксперт, учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель коллекционного журнала JEWELRY GARDEN на Алтае:

Я большой любитель путешествий, возможно, потому что живу в туристической Белокурихе, рядом находится Горный Алтай. Все пропитано духом путешествий. Люблю отправляться в поездки с семьей и друзьями и даже по делам. Россия — огромная страна, где можно увидеть и моря, и горы и удивительные пустынные пейзажи. Очень много интересных мест. Но моя мечта — побывать на Северном полюсе.

Встреча “Мужского клуба” в Барнауле. 14 марта 2024 года.

Николай Зюзин,

директор Алтайского филиала страхового дома «ВСК»:

Я бы хотел совершить справ по реке Амазонка. Мне кажется, это безумно интересно — другая природа, захватывающие впечатления, прекрасные виды и чувство опасности, которое только добавляет такому приключению драйва.

Встреча “Мужского клуба” в Барнауле. 14 марта 2024 года.

Оксана Бережняк,

заместитель генерального директора по амбулаторно-поликлинической работе клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья»:

Есть много красивых мест, которые бы хотелось посетить — например, Индонезию и Сейшелы, чтобы получить порцию необходимого всем витамина D. Учитывая, что мы живем в умеренно резко-континентальном климате, солнце нам особо необходимо.

Встреча “Мужского клуба” в Барнауле. 14 марта 2024 года.

Марина Палагина,

основатель Академии Духовного развития:

Экстрим — это не по моей части, я люблю комфортные путешествия. Из необычных мест хотела бы побывать в Перу, на Мачу-Пикчу, самом известном памятнике культуры индейского племени инков. Мечтаю соприкоснуться с незримыми потоками, которые там проходят.

Встреча “Мужского клуба” в Барнауле. 14 марта 2024 года.

Антон Слободчиков,

руководитель Центра «Мой бизнес» в Алтайском крае:

Поехать на ледоколе в Антарктиду — это моя мечта. А еще с удовольствием бы проплыл по норвежскому фьорду. Тянет меня к холодным морям и океанам, видимо, в прошлой жизни был викингом (смеется).

Мужской клуб ИД “Алтапресс”. 14 марта 2024 года.

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Взято отсюда

20.03.2024