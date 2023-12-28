Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Предприятия потребительского рынка и промышленности очищают прилегающие территории от снега и наледи

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Предприятия потребительского рынка и промышленности очищают прилегающие территории от снега и наледи

Предприятия потребительского рынка и промышленности очищают прилегающие территории от снега и наледи

Предприятия потребительского рынка и промышленности очищают прилегающие территории от снега и наледи

Комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула совместно с комитетами по предпринимательству и потребительскому рынку администраций районов города ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по предприятиям потребительского рынка и промышленности с целью контроля за очисткой прилегающей территории от снега и наледи, а также кровель зданий.

Для обеспечения безопасности пешеходов на предприятиях потребительского рынка и промышленности направлено более 400 телефонограмм о неблагоприятных погодных условиях и организации работ по очистке входных узлов от наледи.

В течение прошедшей недели обследованы 167 предприятий потребительского рынка по проспектам Строителей, Социалистическому, Комсомольскому, Красноармейскому, Ленина, улицам Мало-Тобольской, Интернациональной, Молодежной, Пионеров, Малахова, Попова, Юрина, Павловскому тракту и др.

В ходе выездов установлено, что руководителями предприятий принимались меры по обеспечению безопасности пешеходов, проводилась посыпка песчано-солевой смесью и обработка противогололедными материалами подходов к предприятиям, а также парковок территорий промышленных предприятий. Также велись работы по очистке кровли, входных узлов от снега и наледи.

На момент выездов дворниками производилась очистка прилегающих территорий у 13 предприятий: ТЦ «ЦУМ» (пр-кт Ленина, 55); ТД «Невский» (пр-кт Ленина, 22), ТРК «Сити центр» (пр-кт Красноармейский, 47а), парикмахерская – салон «Милана» (ул.Юрина, 202), ТЦ «Универсам» (ул.Малахова, 62), магазин «Мария-Ра» (А.Петрова,176), у магазинов «Жаркое», Ярче» (пр-кт Комсомольский, 44), «Зоосалон» (пр-кт Комсомольский, 126) и другие.

Вместе с тем руководителям предприятий при наличии складируемых навалов снега было рекомендовано начать работы по вывозу снега с прилегающей территории торговых объектов. 

Кроме того выявлены замечания по несвоевременной уборке прилегающих территорий, в том числе наледь на парковках у 32 предприятий потребительского рынка: ТЦ «Европа» (Павловский тракт, 251в), ТЦ «Лето» (Павловский тракт, 251а), ТЦ «Заря» (Власихинская, 166), ТК «Мир аккомуляторов» (ул.Малахова, 136), павильон «Фрукты» (ул.Георгиева, 22), магазин «Курится» «пр-кт Ленина, 159) и другие. 

Устранение данных замечаний и очистка прилегающих территорий возле предприятий промышленности и потребительского рынка находятся на постоянном контроле в комитете.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

 Новости

Композитор из Самары попал в шорт-лист кинопремии “Золотой орел”

29.12.2023

 Новости

Правительство России учредит ежегодную премию “Наставник года”

29.12.2023

 Новости

“Мы уже в будущем”: нейрохирург в Петербурге провел редкую операцию

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix