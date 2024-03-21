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Психолог онкодиспансера рассказала, как с помощью ручки или пуговицы вытащить себя из состояния страха и тревоги

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Психолог Алтайского онкологического диспансера Алла Лобанова рассказала, что такое эмоциональные якоря, как их использовать, чтобы успокоиться, и чем тут пригодятся пуговицы.

Психолог онкодиспансера рассказала, как с помощью ручки или пуговицы вытащить себя из состояния страха и тревоги

Мужчина пишет, ручка.

Что это такое?

В психологии выделяется интересная техника — якорение. Ассоциация с корабельным якорем напрашивается сама собой. Суть, на деле, такая же — закрепление.

Эмоциональный якорь — это какой-либо внешний стимул, раздражитель, который всегда вызывает у человека определенную реакцию. Он привязывает некую эмоцию к конкретному образу, запаху, действию, ощущению и т. д. Например, от запаха медикаментов становится неуютно, от прослушивания любимой песни поднимается настроение, запах кофе настраивает на рабочий лад, а ощущение любимой ручки в ладони приносит умиротворение.

Психолог онкодиспансера рассказала, как с помощью ручки или пуговицы вытащить себя из состояния страха и тревоги

Эмоции.

Почему это происходит?

«Когда-то в моменте значимого для вас события независимо от вашей воли и желания присутствовали некие “признаки”, которые мозг эмоционально объединил и поставил знак равенства, —рассказывает Алла Лобанова. — Например, между одуванчиковым полем и грустью, ароматом свежей выпечки и счастьем, осуждающей интонацией и состоянием собственной беспомощности, ничтожности».

Психолог онкодиспансера рассказала, как с помощью ручки или пуговицы вытащить себя из состояния страха и тревоги

Людские эмоции у кошек.

Мозг человека в таком случае даже не разграничивает смыслы. Он просто объединяет две вещи в одну, забывая о том, что связи между ними никакой и нет. Ни прямой, ни причинно-следственной. Просто ромашки оказались не в то время и не в том месте. И теперь вам из-за них грустно, потому что якорь уже образовался.

Запах, слово, интонация, ромашки, жест — видов якорей бывает великое множество, и они могут оказаться совершенно неожиданными.

Как этим пользоваться?

Отлично, ликбез по теме пройден. А что с этим знанием делать дальше? И действительно ли пуговица может нам помочь справляться со стрессом? Психолог заверяет: попробовать стоит. Процесс якорения состоит из трех этапов:

«Первый этап: подготовка. Приготовьте предмет, который вы хотите сделать своим якорем-талисманом. Он должен быть “чистым”, то есть не связанным с какими-то важными для вас событиями или обстоятельствами, — объясняет Алла Лобанова. — Кроме того, этот предмет должен быть приятен для вас, но при этом не относиться к категории повседневного использования.
В общем, часы, с которыми вы не расстаетесь, — не подойдут. Как вариант, это может быть ручка, кольцо, пуговица, детская игрушка небольшого размера и т. п.»

Психолог онкодиспансера рассказала, как с помощью ручки или пуговицы вытащить себя из состояния страха и тревоги

Кольцо.

Психолог также отмечает: не обязательно нужен предмет-талисман. Заякорить нужное состояние можно с помощью определенного жеста (прикоснуться к бедру, потереть мочку уха, крепко сжать пальцами подбородок и т. д.) или звука (кашлянуть, причмокнуть губами, трижды щелкнуть пальцами и т.д.). Психолог советует тщательно подумать, какой это будет жест.
Следующим шагом специалист называет освобождение от от лишних мыслей: например, посчитать до 100 и обратно.

«Второй этап: якорение. Вспомните ситуацию, в которой вы чувствовали себя спокойно и безмятежно, момент, в котором не было ни тревог, ни волнений, ни страха. Вспомните, звуки, запахи, “картинки”, которые сопровождали эту ситуацию, телесные ощущения, связанные с нею, — говорит психолог. — В момент наивысшей интенсивности эмоции зажмите в руке ваш предмет или дотроньтесь до него и скажите: “Ты мой талисман спокойствия” (“генератор уверенности”, “гарант безопасности” — как вам больше нравится) ЛИБО выполните выбранный заранее жест-якорь».

Психолог онкодиспансера рассказала, как с помощью ручки или пуговицы вытащить себя из состояния страха и тревоги

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Далее специалист рекомендует проделать упражнение несколько раз, воссоздавая в памяти разные ситуации, связанные с состоянием спокойствия и безопасности. Процесс установки якоря занимает некоторое время, иногда даже несколько недель.

По итогу работу якоря нужно проверить. Если он установлен, вы почувствуете соответствующее эмоциональное состояние и без проживания ситуации.

«Якорь со временем может ослабевать, поэтому время от времени его нужно подкреплять повторениями», — напоминает психолог.

С помощью техники якорения, заверяет специалист, можно прорабатывать любое необходимое эмоциональное состояние – чувство радости, подъема, уверенности в себе и т. д.

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Взято отсюда
21.03.2024

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