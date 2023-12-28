Порядка 200 рабочих и более 100 единиц техники задействовано для устранения последствий урагана в день, 20 ноября.

В диспетчерскую службу МБУ «Автодорстрой» со вчерашнего дня поступило более 100 обращений. Основная масса заявок от жителей города отработана дежурными бригадами 19 ноября и в ночь на 20 ноября.

Сегодня продолжается уборка веток, распиленных накануне деревьев. Также дорожные бригады занимаются восстановлением конструкций остановочных павильонов. Напомним, в работе задействовано порядка 90 единиц техники и 120 дорожных рабочих. Проводится демонтаж остановочных павильонов на Южном тракте, 11 и «Сибирский садовод», находящихся в аварийном состоянии. Восстановлена остановка «Сельхозтехника» на проспекте Строителей.

Работы по уборке веток и деревьев ведутся на улицах: Малахова, Маяковского, Георгия Исакова, 80 Гвардейской Дивизии, Максима Горького на проспектах Ленина, Социалистическом и Красноармейском и других участках улично-дорожной сети.

Бригады МБУ «Благоустройство и озеленение» также продолжают распиливать деревья и вывозить порубочный материал. Всего поступило почти 70 заявок, часть работ была выполнена накануне. Сегодня в уборке и распиле деревьев задействовано более 40 человек и 11 единиц техники. Работы проводятся в Нагорном парке, Обском бульваре, площади Мира, улице Молодежной и на многих других участках.

Продолжается восстановление работы светофоров, поврежденных во время урагана. Всего таких было – 50. Сегодня в неисправном состоянии находится 8 объектов, специалисты МБУ «Барнаулгорсвет» занимаются их восстановлением. В течение дня планируется восстановить светофорное регулирование на участках: пр.Красноармнйский-ул.Ползунова, пр.Красноармейский-ул.Никитина, пр. Социалистический-ул.Никитина и т.д. Полностью восстановить работу светофоров планируется до конца недели. Также бригады МБУ «Барнаулгорсвет» восстанавливают поврежденную сеть уличного освещения. Всего в работах задействовано почти 30 человек и 8 единиц техники.

Также проводятся работы по восстановлению дорожных знаков.

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