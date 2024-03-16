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Пластиковые окна в Горняке

Самый большой в мире самовар и блиники. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

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Сегодня, 16 марта, в селе Новотырышкино проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024». Корреспонденты altapress.ru отправились туда и узнали много необычного.

Самый большой в мире самовар и блиники. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Начало планируется на 13:00, однако праздник уже начался.

На фестивале можно полакомиться шашлыком и даже прокатится вокруг озера.

Самый большой в мире самовар и блиники. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блиники. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блиники. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блиники. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Женщина из города Ирбит (Свердловская область) привезла игрушки.

Самый большой в мире самовар и блиники. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блиники. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блиники. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

На праздник привезли самый большой самовар в мире на 415 л.

Директор культурного центра на Урале Михаил Смердов рассказал, что самовар установлен на мотоцикле “Урал”, который также собрали в городе Ирбит.

Самый большой в мире самовар и блиники. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блиники. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

В коллекции ирбитского музея народного быта находится около 300 самоваров.

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Взято отсюда
16.03.2024

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