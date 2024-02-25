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Серьезный пожар произошел в барнаульской двухэтажке. Жильцов эвакуировали

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Ночью в краевой столице загорелся жилой дом. Его жители находятся в пункте временного размещения. Об этом сообщили мэрия и МЧС по региону.

Серьезный пожар произошел в барнаульской двухэтажке. Жильцов эвакуировали

Пожар в Барнауле.

Возгорание произошло в доме по ул. 2-я Строительная, 42.

Из здания эвакуировали 17 человек, в их числе 3 ребенка.

Пункт временного размещения на ул. Советской армии, 73 оперативно развернули городские власти. На месте уже побывал мэр.

В ближайшее время дом обследуют и примут решение о возможности его дальнейшей эксплуатации.

Ранее житель Алтайского края вынес троих детей из горящего дома.

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Взято отсюда
25.02.2024

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