Смертельный, заразный и непобедимый. Что правда, а что вымысел о раке, рассказал главный онколог Алтайского края

Онкология окружена множеством мифов, как никогда другая болезнь. Многие уверены, что рак заразен, абсолютно смертелен, и вообще им раньше никогда не болели. Чтобы не допустить распространения еще больших суеверий, главный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов развенчал самые частые заблуждения о раке.

Врач. Пациент.

Игорь Вихлянов, главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера, главный внештатный онколог минздрава Алтайского края, доктор медицинских наук.

Первый миф. Рак – это бич нашего времени, а раньше им никогда не болели

Раковые опухоли возникали и у современников, и у наших доисторических предков, предполагает главный онколог края в эфире программы “Катунь.Live”. Об этом говорят его личные наблюдения.

«В свое время я увлекался археологическими раскопками на территории современной Европы. Там я обратил внимание, что в ряде случаев скелеты древних людей, которые жили 40-50 тыс. лет назад, хранили в себе следы костного туберкулеза и костных опухолей — остеосарком. Поэтому можно сказать, что раком болели всегда», – отвечает Игорь Вихлянов.

Также на статистику повлияла небольшая продолжительность жизни человека в доисторическую эпоху и средние века – около 35–40 лет. «Возможно, многие люди просто не доживали до своего вида рака», – предполагает специалист.

Сегодня средний возраст возникновения опухоли у человека – 64,5 года. По наблюдениям Игоря Вихлянова, основная когорта больных — пожилые люди.

Главный врач онкодиспансера “Надежда” Игорь Вихлянов.

Второй миф. Рак молодеет, а заболеваемость в России стремительно растет

Миф появился не просто так. Число раковых больных действительно увеличивается с каждым годом. Алтайские онкологи привели цифры в конце января 2024 года, согласно которым с 2013 года уровень заболеваемости в регионе вырос более, чем на 15%. На учет встали более 13 тыс. человек, у которых опухоль выявили впервые. Это на тысячу человек больше, чем в 2022 году.

Связано это не с «эпидемией рака», а с хорошей выявляемостью больных, уверяют в ведомстве. Почти четверть всех злокачественных новообразований обнаруживают во время диспансеризации.

«В рамках национального проекта «Здравоохранение» медицинские учреждения края в последние годы подверглись масштабной модернизации. Новое современное оборудование подняло онкодиагностику на беспрецедентно высокий уровень. Ведь всех этих пациентов мы бы, в любом случае, рано или поздно приняли у себя. Радует, что – рано», – сообщает Игорь Вихлянов.

Онкология.

Что касается «омоложения» рака, то, по словам главного онколога, такой подтверждающей статистики нет.

«Мы видим основные локализации опухоли, которые вызывают основные причины смертности. У мужчин это рак легкого, у женщин – рак молочной железы. И за последние пять-десять лет возраст пациентов не изменился. На это существуют четкие причины, обуславливающие определенные виды опухолей», – заявил специалист.

Между тем детский онколог Лариса Суворова напоминает, что рак может появиться в любом возрасте, даже у детей. Все зависит от заболевания, которым страдает человек.

Например, бывают врожденные опухоли, которые появляются у ребенка, когда тот еще находится в утробе матери. Есть заболевания, развивающиеся в раннем возрасте, например, нейробластома. И встречаются опухоли, характерные для подростков, такие как опухоли щитовидной железы.

Операции. Диагностика.

Третий миф. Рак заразен

Это одно из распространенных заблуждений. Вихлянов утверждает, что рак не может «перескакивать» с одного человека на другого.

Другое дело – вирусы, которые провоцируют развитие злокачественных новообразований. Так при инфицировании вирусом папилломы человека есть риск возникновения опухоли шейки матки. А вирус Эпштейна-Барра способствует развитию рака носоглотки. При этом сама опухоль не передается от больного здоровому.

Четвертый миф. Рак неизбежен, если им болели ближайшие родственники. И наоборот, если в семье все были здоровы, то и бояться нечего

Как мы уже выяснили из предыдущего вопроса, на развитие рака влияют различные причины. И генетика оказывает не такое сильное воздействие, как неправильный образ жизни.

«Существует четкая доказанная взаимосвязь, что основные виды опухолей головы и шеи: оболочки полости рта, рака гортани, рака гортанной глотки — возникают у людей, которые много и долго курят и выпивают крепкие спиртные напитки. Даже если бабушки и дедушки не пили и не курили, но этим злоупотребляет внук, то велика вероятность, что именно у него обнаружат рак».

Дым. Курение. Вейп.

Тем не менее наследственный фактор все же присутствует. По словам Игоря Вихлянова, существуют генетические поломки, которые могут привести к развитию раковых опухолей. Но по мнению специалиста, если соблюдать здоровый образ жизни и вовремя проходить медицинские обследования, то можно предотвратить появление рака.

При этом Лариса Суворова замечает, что реальных гарантий защиты от онкологии нет. «Нет таких волшебных методов воздействия, которые бы человек соблюдал и был защищен на 100% от онкозаболеваний», — заявила специалист.

Специалист выделяет несколько факторов, которые оказывают наибольшее влияние на здоровье человека:

«Большую роль играет характер питания. Недаром говорят, мы — то, что мы едим. Также все вредные факторы, которые есть в нашей жизни: выхлопные газы автомобилей, избыточная инсоляция (облучение солнечным светом — прим. Ред.) – безусловно они влияют на развитие онкозаболеваний. Однако невозможно сказать однозначно, что они становятся единственной причиной».

Женщина. Маска. Болезнь.

Пятый миф. Онкологический диагноз – это смертельный приговор

Благодаря современной медицине, и это утверждение постепенно становится мифом. Алтайские онкологи с удовлетворением отмечают, что сегодня рак перестал быть фатальным диагнозом и все больше становится хроническим заболеванием, которое можно контролировать.

По данным краевого онкодиспансера, в прошлом году одногодичная летальность сократилась на 5,5% по сравнению с 2022 годом, а доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установления диагноза, составила – 59,9% от всех состоящих на диспансерном учете.

«Как говорил мой учитель Лазарев Александр Федорович, и как потом убедился я сам, самое большое количество долгожителей среди тех, кто перенес рак, – рассказывает Игорь Вихлянов. – Наверное, они изменили ритм и образ жизни, стали более ответственно относиться к своему здоровью. Значит, они не стали бояться своего заболевания и приняли его».

Врачи. Алтайский край

Шестой миф. Лечение от рака вредит больше самого заболевания

Современная медицина при лечении раковой опухоли опирается на три кита: хирургия, лучевая терапия и химиотерапия, которую сегодня называют лекарственной терапией.

Сегодня в арсенале врача-онколога есть не только стандартные химиотерапевтические препараты, но другие лекарственные средства, отмечает специалист. Одни из них – таргетные препараты, которые воздействуют напрямую на раковые клетки, не задевая остальные здоровые.

«Они точечно воздействуют на мембрану опухолевой клетки или прерывают сигнальные пути, которые дают команду клетке бесконтрольно размножаться», – объясняет Игорь Вихлянов.

Новое оборудование в Алтайском онкодиспансере.

Совершенно новое направление в медицине — иммунологические препараты, которые «будят» иммунитет. «Опухоли — очень коварная штука, она усыпляет иммунитет, чтобы тот не начинал бороться с раковыми клетками. А с помощью препаратов он просыпается, видит опухолевые клетки и убивает их», – сообщает специалист.

Дополнительно на вооружении онкологов Алтайского края — новейшая, почти космическая техника. За последние три года во все три алтайских онкологических диспансера поступила тяжелая лучевая техника, а именно рентген-терапевтические аппараты. Они облучают только опухоль, не затрагивая окружающих тканей. На это в 2019 году потратили более 1,1 млрд рублей.

«А вот робототехника нам пока не доступна, но в планах правительства края есть покупка роботов, которые проводят хирургические операции», – отметил Вихлянов.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

26.02.2024