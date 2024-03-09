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Пластиковые окна в Горняке

Стали известны подробности аварии в центре Барнаула. Есть пострадавшие

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На пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского произошло жесткое ДТП. О подробностях рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Стали известны подробности аварии в центре Барнаула. Есть пострадавшие

ДТП в центре Барнаула

Водитель Hyundai Solaris dо время поворота налево на регулируемом перекрестке столкнулся со встречным автомобилем Audi А5.

После столкновения Audi A5 отбросило на тротуар. Пострадал пешеход. Его госпитализировали.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Ранее серьезное ДТП произошло на перекрестке в центре Барнаула.

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Взято отсюда
09.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
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