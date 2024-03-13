Стало известно, как сдвинулись даты полетных программ из Барнаула в Турцию

Изменена полетная программа из Барнаула в Турцию. Об этом сообщает “Турагентство 100 Дорог Барнаул”.
Море, природа, океан.
Отмечается, что сдвиг дат получился довольно большой.
Теперь рейсы проставлены до октября.
Первый вылет осуществится 30 апреля. А последний — 15 октября.
До изменений вылеты начинались с 3 мая и заканчивались 27 августа.
Кстати, цены на человека начинаются от 73 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
13.03.2024