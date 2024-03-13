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Стало известно, как сдвинулись даты полетных программ из Барнаула в Турцию

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Изменена полетная программа из Барнаула в Турцию. Об этом сообщает “Турагентство 100 Дорог Барнаул”.

Стало известно, как сдвинулись даты полетных программ из Барнаула в Турцию

Море, природа, океан.

Отмечается, что сдвиг дат получился довольно большой.

Теперь рейсы проставлены до октября.

Первый вылет осуществится 30 апреля. А последний — 15 октября.

До изменений вылеты начинались с 3 мая и заканчивались 27 августа.

Кстати, цены на человека начинаются от 73 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс.

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Взято отсюда
13.03.2024

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