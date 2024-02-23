реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Старые районы, богини на футболке, полярная ночь. 10 идей, как провести выходные в Барнауле

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Altapress.ru придумал, как провести праздничные выходные, чтобы не заскучать: сходить на пару кинопоказов, посмотреть картины, послушать лекцию и отправиться в театр.

Старые районы, богини на футболке, полярная ночь. 10 идей, как провести выходные в Барнауле

Встреча "Женского клуба" в барнаульском планетарии.

На выставку

Выставка Ивана и Сергея Мозговых «Переходный возраст» в выставочном зале музея «Город» — до 24 марта, 12+

В кино

Драма «Свет» в «Галактике» — 23 февраля, 14:00, 12+

Вампирская мелодрама Джима Джармуша «Выживут только любовники» в «Премьере» — 24 февраля, 17:40, 18+

Старые районы, богини на футболке, полярная ночь. 10 идей, как провести выходные в Барнауле

Фильм “Свет”.

В театр

«Облако-рай» в Театре драмы — 23 февраля, 17:30, 16+

«Дубровский» в Музыкальном театре — 24 февраля, 17:00, 12+

Поэтический «БарDuck» в Крепостном театре — 24 февраля, 19:00, 18+

Старые районы, богини на футболке, полярная ночь. 10 идей, как провести выходные в Барнауле

Спектакль “Облако-рай”.

В галерею

История мифологии и кастомизация на мастер-классе «По следам древних богинь» в галерее «Республика ИЗО» — 24 февраля, 16:00, 6+

Старые районы, богини на футболке, полярная ночь. 10 идей, как провести выходные в Барнауле

Кастомизация вещей.

В «Изумрудный»

Историк Данил Дегтярев расскажет про неофициальное деление Барнаула на лекции «Ты с какого района?» в визит-центре парка «Изумрудный» — 24 февраля, 15:00, 0+

Старые районы, богини на футболке, полярная ночь. 10 идей, как провести выходные в Барнауле

Данил Дегтярев выступает с лекцией в визит-центре парка “Изумрудный”.

В Шишковку

Фильм, основанный на реальных событиях, «Землетрясение» в Шишковке — 24 февраля, 13:00, 12+

Для детей

Полнокупольное шоу-программа «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» в «Планетарии» — 25 февраля, 13:00, 6+

Старые районы, богини на футболке, полярная ночь. 10 идей, как провести выходные в Барнауле

Встреча “Женского клуба” в барнаульском планетарии.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
23.02.2024

горняк22 телеграм
В состоянии комы из-за компьютерной игры госпитализировали россиянина

В состоянии комы из-за компьютерной игры госпитализировали россиянина

Житель Сургута попал в больницу после того как поиграл в…

Узнать больше
Крупный пожар заметили в Барнауле (обновлено)

Крупный пожар заметили в Барнауле (обновлено)

Клубы дыма и несколько пожарных машин заметили в садоводстве Озерном,…

Узнать больше
В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента

В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации началось в Запорожской…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp