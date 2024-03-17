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Сугробы выше человека. Как Алтайский край за президента голосовал

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Стало известно, как проходили выборы президента в городах и селах Алтайского края. На участки приходят семьями, юные волонтеры помогают ветеранам СВО прийти на участки, и даже метель не останавливает членов УИКов, спешащих на дом к пожилым людям, желающим проголосовать.

Сугробы выше человека. Как Алтайский край за президента голосовал

Выборы президента в Алтайском крае.

Так, например, в селе Курья накануне из-за метели появились огромные сугробы, некоторые выше людей в два раза. Но природа не помешала ни желающим проголосовать, ни сотрудникам избирательных участков.

В селе Шипуново на УИКе решили сделать настоящую выставку картин местных художников. А В Усть-Калманке организовали ярмарку, сборы пойду в помощь участникам СВО.

Люди приходят голосовать семьями, а то и несколькими поколениями семей. Ничего не по препятствовало и 86-летней жительнице Змеиногорска проголосовать 17 марта.

Выборы в Алтайском крае продолжаются и завершатся в 20:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае Масленица пришла на выборы.

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Взято отсюда
18.03.2024

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Сугробы выше человека. Как Алтайский край за президента голосовал

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