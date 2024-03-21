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Телеведущая Ольга Бузова уехала в отпуск на Алтай и поделилась снежными фото

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Российская телеведущая Ольга Бузова уехала в отпуск в Республику Алтай. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Телеведущая Ольга Бузова уехала в отпуск на Алтай и поделилась снежными фото

Ольга Бузова на Алтае.

На курорте «Манжерок» построили пятизвездочный отель, который активно пользуется спросом. Недавно на этом же месте отдыхала Ксения Бородина.

Ольга Бузова отметила, что до последнего не верила в то, что поездка состоится и о ней знали только самые близкие.

Телеведущая не рассказала, где именно отдыхает, но предложила подписчикам угадать его. Это было легко, ведь пейзажи не спутать.

В социальных сетях она показала отель, а также свой ужин и завтрак. Ей подают тар-тар из марала, говяжью вырезку с фуа-гра и другие блюда. Также Бузова катается на горных лыжах.

Позже Ольга подтвердила, что отдыхает на Алтае и катается там на лыжах. При этом она пожаловалась на туманную и пасмурную погоду.

«Свои каникулы я начала в Республике Алтай. Сегодня было дождливо и очень туманно, поэтому всю красоту этих мест, которые я мечтала увидеть – не удалось лицезреть. Очень надеюсь, что до отъезда удастся», — отметила девушка в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова приехала на Яровое и поделились снимками.

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Взято отсюда
21.03.2024

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