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Тысячи и десятки тысяч. Сколько работников не хватает разным сибирским регионам и почему

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Еще в 2021 году про дефицит работников говорили лишь в отдельных сферах, теперь же об этом твердят практически во всех отраслях. Чтобы решить проблему, производства работают в три смены, повышают зарплаты и расширяют соцпакеты. О ситуации в Алтайском крае и других сибирских регионах рассказали представители ведомств, отвечающих за занятость населения, во время пресс-конференции ТАСС.

Тысячи и десятки тысяч. Сколько работников не хватает разным сибирским регионам и почему

Водитель за рулем.

Нужны все

В Алтайском крае дефицит кадров обусловлен демографическими вызовами, говорит Надежда Капура, начальник управления по труду и занятости населения. По ее словам, за последние пять лет численность населения трудоспособного возраста сократилась более чем на 70 тыс. человек. Дело в том, что более многочисленные группы жителей уходят на пенсию, а в работоспособный возраст, напротив, вступают группы поменьше.

Всего в Алтайском крае открыты 23 тыс. вакансий. На каждые 10 из них приходится всего пять безработных. В людях нуждаются производственные предприятия – региону необходимо более 10 тыс. фрезировщиков, токарей, аппаратчиков, наладчиков и других рабочих профессий; молочные производства, предприятия пищевой переработки, сельского хозяйства, сферы торговли и пассажирских перевозок. Понемногу нехватку специалистов стараются компенсировать.

«Например, недавно наш кадровый центр совместно с «Горэлектротрансом» сформировал группу по подготовке водителей – специально для 50 новых автобусов. Сейчас все водители, успешно сдавшие экзамен и получившие права, трудоустроены», – отмечает Надежда Капура.

Тысячи и десятки тысяч. Сколько работников не хватает разным сибирским регионам и почему

Трамвай.

Много требуется педагогов и медицинских сотрудников, а также ИТ-специалистов.

«Цифровизация накладывает отпечаток на любую отрасль, особенно там, где требуется колоссальное повышение производительности труда и увеличение выпуска продукции. Поэтому на смену приходят новые технологии, требующие цифровых знаний», – объясняет начальник управления по труду и занятости населения.

В общем, кадровый голод охватил практически все сферы края.

Тысячи и десятки тысяч. Сколько работников не хватает разным сибирским регионам и почему

Компьютер.

Работодатели по-разному стараются удерживать и привлекать людей. Один из способов – повышение зарплаты. Так, говорит Надежда Капура, по некоторым отраслям выплаты в регионе за последнее время выросли более чем в два раза. Темп роста реальных зарплат превысил 117% — таких скачков, по словам Капуры, не было уже давно.

«Органы занятости, в свою очередь, создают образовательно-производственные кластеры, которые готовят кадры на опережение. В первую очередь, для машиностроительной и транспортной сфер, а также для легкой промышленности и туризма. В 2024 году открываются два новых кластера: в сельскохозяйственном направлении, а также для среднего профессионального образования по квалификации «педагогика», — добавила она.

Тысячи и десятки тысяч. Сколько работников не хватает разным сибирским регионам и почему

Алина Балабасова, директор Бийского промышленно-технологического колледжа.

Какая ситуация в других регионах Сибири

Томская область

Светлана Грузных, начальник департамента труда и занятости населения Томской области, отметила, что в их регионе открыто более 10 тыс. вакансий – в три раза больше, чем количество зарегистрированных безработных. При этом количество безработных имеет тенденцию снижаться: к 1 марта их стало на 200 меньше, чем было в начале года.

На первом месте по востребованности в Томской области – рабочие в обрабатывающей промышленности. Многие компании на этом фоне, как и по всей России, стали поднимать зарплаты, но потребность в людях все еще остается.

Тысячи и десятки тысяч. Сколько работников не хватает разным сибирским регионам и почему

Деньги.

Красноярский край

Красноярский край, по словам Виктора Новикова, руководителя агентства труда и занятости населения, одним из первых в стране почувствовал ощутимую нехватку кадров. Новиков связывает это с крупными инвестпроектами, которых в регионе около 130. За них берутся большие компании, такие как «Лукойл», «Ванкорнефть» и другие, которым требуется много людей. И в основном работа идет на крайнем севере, в то время как основная часть жителей находятся в центре и на юге региона.

В целом ежегодная кадровая потребность Красноярского края составляет 63 тыс. человек, отчитывается Новиков. На сегодняшний день открыты почти 47 тыс. вакансий. И эти цифры складываются далеко не только из промышленной сферы.

Тысячи и десятки тысяч. Сколько работников не хватает разным сибирским регионам и почему

Врач смотрит в микроскоп.

«Сложно сказать, в каких отраслях нехватки кадров нет. Люди нужны в металлургии, в строительстве, в металлообработке, в ЖКХ, в сфере обслуживания, в образовании – можно перечислять долго. Одних только водителей требуется порядка 7 тыс., а электрогазосварщиков – 5 тыс. В приоритете также предприятия ОПК – там требуется более 2 тыс. человек инженерного состава, лаборантов, специалистов по электронике и так далее», – перечисляет Новиков.

По его словам, край предвидел такую ситуацию несколько лет назад, поэтому заранее разработал стратегию по профориентации, согласованию контрольных цифр приема в учебные заведения и работы с выпускниками.

Впрочем, важна не только сама потребность предприятий в сотрудниках, но и то, какие социальные преференции для них предоставлены. Проще говоря, роль играет не только рост зарплат, но и расширение соцпакета, уточняет Новиков.

«Предприятия стали помогать своим работникам снимать жилье, некоторые вообще строят дома на своей территории. Решаются вопросы с детскими садами, предоставлением путевок, медобслуживанием. Это, безусловно, привлекает соискателей и гарантирует, что количество свободных вакансий точно не увеличится», – отметил он.

Тысячи и десятки тысяч. Сколько работников не хватает разным сибирским регионам и почему

Жилье. Окно жилого дома.

Омская область

В Омской области проблема оказалась, по большей части, в трудовой мобильности. Основная масса вакансий (порядка 20 тыс.) открыта в Омске, в то время как 80% соискателей находятся в районах области.

Больше всего людей требуется в промышленности – более 2,5 тыс. человек. Еще 1,7 тыс. сотрудников необходимы предприятиям ОПК, даже несмотря на то, что в 2023 году в сферу уже устроились более 14 тыс. человек.

Тысячи и десятки тысяч. Сколько работников не хватает разным сибирским регионам и почему

Водитель, автомобиль.

«Актуальны сейчас для нас и другие направления: есть большая потребность в водителях – около 1 тыс. открытых вакансий. Нужны электросварщики, фрезировщики. Врачи, младший медперсонал, учителя – суммарно около 6 тыс. кадров», – говорит Ирина Варнавская, замминистра труда и социального развития.

Еще одна большая проблема, по ее словам, заключается в том, порядка 6-7% граждан Омской области уезжают на вахты в другие регионы. И этот вопрос тоже нужно как-то решать.

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Взято отсюда
21.03.2024

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