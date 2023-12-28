Первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров провел совещание по проработке концепции эскиза цветовой гаммы фасада здания и элементов благоустройства прилегающей территории к зданию Планетария. В совещании приняли участие общественный советник главы города по вопросам градостроительства Александр Деринг, представители проектной организации ООО «Фалькон», руководители профильных комитетов администрации Барнаула, МБУК «Культурно-просветительский центр «Планетарий».

Начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Светлана Чаузова напомнила о том, что поскольку здание, в котором в настоящее время располагается барнаульский Планетарий, является историческим (построено в 1941 г. как кинотеатр «Родина») и относится к объектам культурного наследия, все действия, связанные с его ремонтом, реконструкцией, благоустройством, согласовываются с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края. «По заданию Управления проведены работы в рамках геологических, экологических изысканий; подготовлен проект ремонта кровли и здания в целом; продолжается работа над проектированием фасадной части и благоустройством прилегающей территории», – отметила руководитель Управления единого заказчика.

Участникам совещания представители ООО «Фалькон», исполнителя по муниципальному контракту, продемонстрировали несколько вариантов благоустройства территории вокруг здания Планетария, включающих планировку участка, реконструкцию существующих лестниц и подпорной стенки, расширение парковочной зоны вдоль пр-кта Ленина. При имеющихся отличиях во всех вариантах в качестве обязательных элементов представлены стенд «Афиша», территория для отдыха посетителей, озеленение. Для оформления площадки перед входом в Планетарий подрядчик также предлагает использовать световые проекции на поверхности (асфальт или фасад), фотозоны, малые архитектурные формы, имеющие отношение к теме космоса.

В ходе обсуждения наряду с отмеченными положительными моментами высказан ряд замечаний и предложений. По словам Александра Деринга, по каждому представленному эскизному варианту требуется серьезное обоснование, в том числе, на предмет соответствия благоустройства прилегающей территории функциональному назначению самого Планетария, обеспечения возможности всесезонного содержания и использования данного участка, создания условий для комфортного и безопасного нахождения на нем посетителей. «В выходные дни, не считая каникул, на экскурсию в планетарий привозят группы детей как из школ города, так и из районов края; всех их надо разместить, обеспечить их безопасность», – привел пример руководитель барнаульского Планетария Павел Ягодкин.

Что касается цветовой гаммы фасада здания Планетария, авторам проекта даны рекомендации при выборе оттенков руководствоваться предметом охраны объекта культурного наследия.

По итогам совещания проектной организации ООО «Фалькон» совместно с культурно-просветительским центром «Планетарий» рекомендовано доработать и представить визуализацию проекта благоустройства прилегающей к Планетарию территории, а также подготовить обоснование выбора цвета для оформления фасада здания Планетария.

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